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İspanya'da ölü sayısı 18 bini aştı

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İspanya'da ölü sayısı 18 bini aştı

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 567 artışla 18 bin 56'ya çıktı.

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'la ilgili bilgileri güncelledi.

Kovid-19 salgınında dün 517 olarak açıklanan günlük ölüm sayısı, bugün 567'ye yükseldi.

Salgında ölü ve vaka sayısındaki artış hızını son 10 gündür durduran ve kontrol altına alan İspanya'nın, buna rağmen virüsle mücadelede ikinci aşama olarak gösterilen ölü ve vaka tablosundaki eğriyi zirveden aşağı yönlü döndürme sürecine henüz geçmediği görüldü.

ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 vakasının görüldüğü ülke olan İspanya'da vaka sayısı, düne nazaran 3 bin 45 artışla toplamda 172 bin 541'e çıktı.

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