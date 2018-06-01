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İspanya'da hükümet düştü, sosyalist başbakan geldi

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İspanya'da ana muhalefet partisinin verdiği gensorunun kabul edilmesiyle Başbakan Mariano Rajoy hükümeti düştü. Sosyalist lider Pedro Sanchez'in İspanya'nın yeni başbakanı oldu.

İspanya'da hükümet düştü, sosyalist başbakan geldi
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Avrupa'da yeni bir hükümet kurulurken (İtalya), diğer bir hükümet tehlike altında. İspanya Başbakanı Mariano Rajoy , parlamentoda yapılan güvenoylamasını kaybetti.

İspanya'da anamuhalefetteki Sosyalist Parti, iktidardaki Halk Partisi'nin her gün bir yenisi patlak veren yolsuzluk skandallarıyla ilgili güvensizlikoyu önergesi vermişti.

Tüm partilerin destek açıklaması üzerine Başbakan Mariano Rajoy , meclisteki oylamayı beklemeden yenilgiyi kabul etti.

Rajoy ''Oylamada büyük ihtimalle güvensizlik çıkacak. Bu da Pedro Sanchez'in yeni başbakan olacağı anlamına geliyor. Ülkeme hizmet etmek benim için bir onurdu'' dedi.

Güvensizlikoyu önergesini veren Sosyalist Parti lideri Pedro Sanchez'in yeni başbakan olması bekleniyor. 

[Haber görseli]

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