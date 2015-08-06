'IŞİD'le mücadele koordinasyonumuzla olursa olur'

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim "Bizimle koordinasyonlu olması kaydıyla IŞİDle mücadele çabalarına katılmaya açığız" dedi.

İranlı mevkidaşı Cevad Zarifle Tahranda yaptığı görüşmenin ardından konuşan Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Suriye yönetimiyle koordinasyonlu olması kaydıyla IŞİDle mücadele çabalarına katılmaya açık olduklarını, bunun dışında herhangi bir müdahaleyi Suriyenin egemenliğine ihlal olarak göreceklerini söyledi. Rejim yanlısı El Meyadin televizyonunun aktardığı açıklamaya göre Muallim, Ilımlı ve ılımlı olmayan muhalefet yok. Silah taşıyan herkes terörist dedi.

Tahrana dün giden Muallim, Putinin Özel Ortadoğu Temsilcisi ve Dışişleri Bakanı Yardımcısı Mihail Bogdanovla da görüşmüştü. Görüşmenin ardından Muallim, İranın Suriye krizine siyasi çözüm olarak önerdiği inisiyatifi desteklediklerini söyledi ve bugün ortaya atılan tüm çözüm inisiyatifleri rejimle daha önce görüşülmüştü ifadesini kullandı.

Rus yetkili Bogdanov ise, ülkesinin Suriye konusundaki tutumunda bir değişiklik olmadığını ve Moskovanın Cenevre 1 kararlarına bağlı olduğunu belirtti.

Muallimin Tahran ziyaretinin iki gün sürmesi bekleniyor. Bu süre zarfından İranlı ve Rus yetkililerle görüşmeler yapmayı planlıyor.

İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Hüseyin Emir Abullahiyan, dün Bogdanovla gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Tahranın daha önce önerdiği Suriye inisiyatifine değişiklikler getirdiğini belirtmişti.

İranın Suriye inisiyatifi dört maddeden oluşuyor:

Ateşkes uygulanması, Suriye sınırlarının kontrole alınması ve yabancı savaşçıların girişlerinin engellenmesi, insani yardım için engellerin kaldırılması ve geçici bir hükümet oluşturulması.