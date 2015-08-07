IŞİDe karşı yeni merkez Türkiye

Batılı bir diplomatın verdiği bilgilere ve yaptığı değerlendirmelere göre, Türkiye ile IŞİD karşıtı koalisyona öncülük eden ABD arasındaki mutabakatın ana başlıkları şöyle: BİRDEN ÇOK MUTABAKAT...

Batılı bir diplomatın verdiği bilgilere ve yaptığı değerlendirmelere göre, Türkiye ile IŞİD karşıtı koalisyona öncülük eden ABD arasındaki mutabakatın ana başlıkları şöyle:



BİRDEN ÇOK MUTABAKAT VAR

Türkiye ile ABD arasında IŞİDe karşı işbirliği için birden fazla anlaşma ve detaylara ilişkin birden fazla mutabakata varılmış konu var. Hepsini kapsayan tek bir çerçeve metin yok. ABD ile Türkiyenin mutabakatı hayata geçirildiğinde IŞİDin üzerine ek baskı oluşacak. Türkiyenin sınır boyunca sahip olduğu askeri tesisler, coğrafi yakınlık, IŞİDe karşı operasyonların sıklığı ve etkisini sayısal olarak yeni bir boyuta taşıyacak.



IŞİDE KARŞI PKK DOĞRU DEĞİL



Batılı diplomata göre Türkiyenin IŞİDe karşı mücadelede ciddi olmadığı ve ABDye üslere erişim sağlama görüntüsü altında PKKya operasyon düzenlediği algısı, çok dar bir bakış açısı ve Türkiyenin IŞIDe karşı savaşta göstermiş olduğu çabaları ve sağladığı katkıları doğru yansıtmıyor. Çünkü ABDnin Türkiyedeki üslere erişiminin sağlanması anlaşması, Türkiyenin PKKya operasyon yapmasına ilişkin bir anlaşmayı içermiyor. İşbirliği çerçevesinde ilk adım, İncirlikten kalkan silahlı İHAnın IŞİDi vurması oldu. Anlaşmanın ikinci yansıması da, sayıları zamanla artacak ABD savaş uçaklarının Türkiyedeki üslere gelmesi olacak. O uçaklar IŞİDe karşı operasyon yapacak. ABD, Türkiyenin de IŞİDe karşı operasyonlara daha kapsamlı bir şekilde katılmasını, müstakil hava operasyonları yapmasını istiyor. Washingtonda yakın gelecekte TSKnın IŞİDe karşı daha kapsamlı hava operasyonları yapması bekleniyor.



DİĞER ÜSLERİ DE AÇALIM



ABD uçaklarının kullanımı konusu, İncirlik üssü ile sınırlı değil. Türkiye, başka üslerinin de kullanılabileceği şeklinde bir talebi ve teklifi ABDye iletti ve iki ülke askeri yetkilileri bu teklif üzerinde çalışıyor.

Türkiye ile ABD arasındaki görüşmelerde IŞİDin bir gecede ortaya çıkmadığı gerçeğinden hareketle, mücadelenin de uzun soluklu olacağı ifade edildi. Ortak hedef IŞİDin bitmesi. İlk etapta Azez ve Cerablus arasındaki bölgenin IŞİDden temizlenmesi için çalışılıyor. Bu, örgütün lojistik kaynaklarını kesecek. Türk ve ABD güvenlik güçleri, aynı zamanda IŞİDin Afrikadan, Avrupadan Suriyeye insan ve lojistik sağlamasına yarayan kaçakçılık ağını engellemek için de işbirliği yapıyor. IŞİDin elinde tuttuğu alanı kısıtlamak hem de çeşitli kaynaklara erişimini engellemek, IŞİDi zayıflatmak ve yenilgiye uğratmak, Suriyelilerin topraklarına dönmesini sağlamak ve bütün dini ve etnik grupları kapsayacak demokratik bir hükümetin kurulmasını sağlamak nihai amaç.





PYD TAKTİK MÜTTEFİK



ABD, birleşik Suriyeyi destekliyor. IŞİDden temizlenecek bölgelere Esad güçlerinin yerleşmesine sıcak bakmıyor. Destek verilen (PYD gibi) yerel unsurların yerleşmesinde sakınca görülmüyor ancak, PYDnin birleşik Suriyeye ve IŞİDden aldıkları bölgelerdeki demografik yapıya saygı duymasını bekliyor. PYDye şu uyarı yapılmış: Suriyeli Araplar, Türkmenler, kimi yerlerde Suriyeli Kürtler, güvenli olduğunu hissettiklerinde IŞİDden temizlenen (Tel Abyad gibi) yerlere dönebilmeliler. ABD PYDyi stratejik bir müttefik değil, taktiksel olarak desteklenen bir grup olarak görüyor.

Amerikan ve Türk askeri güçlerinin Suriyede kara operasyonu yapması konusunda bir görüşme yok. Konunun tartışılması söz konusu değil. Uluslararası hukuktaki karmaşık durumu nedeniyle ABD uçuşa yasak bölge, güvenli bölge gibi kavramlara da sıcak bakmıyor.





PKK OPERASYONLARI HAK



ABD, PKKyı Terör örgütü olarak görüyor. Bu nedenle PKKya yönelik operasyonları Türkiyenin kendi savunma hakkına saygı kapsamında değerlendiriyor. ABD, TSK operasyonlarının, PKK tarafından başlatılan saldırılara bir cevap olarak yapıldığına inanıyor. ABD, Türkiyede uzun zaman süren ihtilafın ve şiddetin yeniden yaşanmasını istemiyor. Çözüm sürecini Türkiyenin iç meselesi sayıyor. Türk vatandaşlarının barışçıl ve demokratik çözüme olan inançlarını önemli bulan ABD, sürece geri dönülmesi için atılacak ilk adımı da PKKnın şiddet ve teröre son vermesi olarak görüyor.





SİVİL KAYIP KONUSU ÖNEMLİ



Türkiyenin Kuzey Iraka operasyonu sırasında Zergelede sivil kayıplar olduğu haberlerini yakından izleyen ABD, Türk hükümetinin bu konuda bir inceleme başlatılacağını açıklamasından memnun. Gerçeklerin ortaya çıkarılması açısından en önemli ve doğru yol olarak soruşturmayı gören ABD, Irakta, Afganistanda benzer olaylar yaşandığında da aynı yola başvuruyor.





ERDOĞAN-OBAMA GÖRÜŞMESİ



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ABDye gitmek istediğini açıkladı ama şu ana dek herhangi bir ziyaret ya da Türkiye ve ABD devlet başkanları arasında bir buluşma konusunda somut bir bilgi yok.



Sonuç, seçmenin iradesini yansıtmalı



ABD, IŞİD ve PKK ile ilgili gelişmelerle birlikte 7 Haziran seçimlerinden sonra devam eden koalisyon çabalarını da yakından izliyor. Batılı diplomatın bu konudaki yorumu şöyle: Bu bağlamda birinci husus, sürecin sonunda hangi hükümet çıkarsa çıksın, nasıl bir hükümet çıkarsa çıksın biz bu hükümetle çalışacağız. Bu konuyla ilgili bizim ne düşündüğümüzden daha önemli olan, Türklerin bu iç mesele konusunda ne düşündükleridir. Bu bağlamda da bizim beklentimiz, bu devam etmekte olan sürecte, Türk vatandaşlarının, seçmenlerin göstermiş olduğu iradeyi ortaya koyan sonuçların ortaya çıkmasıdır.



DENİZ ZEYREK/HÜRRİYET