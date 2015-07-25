IŞİDden kaçan eşcinsel anlattı

IŞİD, Irak ve Suriyede ele geçirdiği bölgelerde eşcinsellerin izini sürerek buluyor, çoğunu yüksek binalardan aşağıya atarak öldürüyor ve infaz görüntülerini internetten yayınlıyor....

IŞİD, Irak ve Suriyede ele geçirdiği bölgelerde eşcinsellerin izini sürerek buluyor, çoğunu yüksek binalardan aşağıya atarak öldürüyor ve infaz görüntülerini internetten yayınlıyor. IŞİD sadece bu yıl 26 eşcinselin infaz görüntülerini paylaştı, ancak örgütün öldürdüğü eşcinsellerin sayısının bundan çok daha fazla olduğu tahmin ediliyor.

BBC, örgütten kaçmayı başaran bir Iraklı eşcinselle konuştu. Şu anda Lübnanda olan Taim yaşadıklarını BBCye şöyle anlattı: IŞİDliler yaşadığım kasabaya gelince beni almak için eve geldi. Kapıyı babam açtı. Babama, Oğlun kafir, homoseksüel. Ona Allahın emrettiği cezayı vermeye geldik demişler. Babam da onlardan bunu doğrulamak için bir gün süre istedi. Babam bağırdı çağırdı. Eğer doğruysa beni kendi elleriyle teslim edeceğini söyledi. Annem araya girdi ve Irakı terk etmem gerektiğini söyledi.

Eskiden Iraklı milisler eşcinsellere tecavüz eder ve onları korkunç bir şekilde öldürürdü. Ancak profesyonel bir şekilde izimizi sürmezdi. IŞİD ise bir eşcinseli yakaladığında onun iletişimde olduğu herkesin izini sürüyor. Tek tek bütün eşcinsellerin peşine düşüyor. Ben kaçabildiğim için şanslıyım fakat geride kalanlara ne olacak?