IŞİD üyeleri ilk defa Türkiye sınırına bu kadar yaklaşıp...

IŞİD, Türkiye sınırına sıfır noktada tekrar hendek kazmaya başladı. Çalışmalar, Türkiye sınırına yaklaşık 400 metre uzaklıkta bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde Kiliste yaşanan ve bir astsubayın şehit edildiği saldırının ardından...

IŞİD, Türkiye sınırına sıfır noktada tekrar hendek kazmaya başladı. Çalışmalar, Türkiye sınırına yaklaşık 400 metre uzaklıkta bulunuyor.



Geçtiğimiz günlerde Kiliste yaşanan ve bir astsubayın şehit edildiği saldırının ardından IŞİD üyeleri ilk defa sınıra bu kadar yaklaşıp Karkamış ilçesine yaklaşık 400 metre uzaklıkta hendek kazmaya başladı.



İş makinelerinde bulunan militanlar sınıra paralel olarak derin bir hendek kazıyor.



Sınırın yaklaşık 400 metre ilerisinde bulunan çalışmalar vatandaşlar tarafından tedirginlikle izleniyor.



İki iş makinesi ara vermeden hendek kazmaya devam ediyor.



İHA

