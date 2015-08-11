IŞİD bombalı araçla saldırdı: 9 ölü var!

Libyanın Derna kentinde IŞİD tarafından bomba yüklü bir aracın patlatılması sonucu gerçekleştirilen saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti.

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Libyanın doğusunda bulunan Derna kentinde IŞİD militanları tarafından bomba yüklü bir aracın patlatıldığı kaydedildi. Sağlık görevlileri tarafından yapılan konuyla ilgili açıklamada, saldırı sonucunda 9 kişinin hayatını kaybettiği çok sayıda vatandaşın da yaralandığı belirtildi. Açıklamada, hayatını kaybedenler arasında sivillerin de bulunduğu aktarıldı.

Terör örgütü IŞİD ise sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla saldırıyı üstlenerek, saldırının Abu Cefar El Sudani tarafından düzenlendiğini kaydetti.