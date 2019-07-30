İşgal arıyorsanız Rumlara bakın

Yunanistan’ın yeni Başbakanı Miçotakis, Güney Kıbrıs’ı ziyaretinde tepki çeken açıklamalarda bulundu. Miçotakis, Yunanistan’ın en üst stratejik talebinin Türk işgaline son verilmesi olduğunu söyledi ve “Modası geçmiş garantiler kaldırılmadan Kıbrıs sorununun çözümünün manası yok” dedi

Miçotakis’in bu sözlerine Dışişleri Bakanı Özersay’dan yanıt gecikmedi. Özersay, “Türk askerinin buradaki varlığı, Yunanistan'ın darbe girişimi ve işgal girişimi sonucundadır, onun bir ürünüdür. Bunu hiç unutmamasını kendisine tavsiye ederim” dedi

Özersay, “Eğer bir işgal arıyorsa, 'Kıbrıs Cumhuriyeti' dedikleri devletin Kıbrıslı Rumlar tarafından işgaline bakmasını ve yasa dışı bir faaliyet arıyorsa Kıbrıslı Rumların Doğu Akdeniz’de tek yanlı olarak Kıbrıslı Türklerin haklarını gasbederek attıkları adımlara bakmasını tavsiye ederim.” diye konuştu

“Garantiler kaldırılmadan çözümünün manası yok”

Güney Kıbrıs’ı ziyaret eden Yunanistan’ın yeni Başbakanı Miçotakis, “Modası geçmiş garantiler kaldırılmadan Kıbrıs sorununun çözümünün manası yok” dedi

Rum lider Anastasiadis de müzakerelerin başlaması konusunda Yunanistan ile, Türkiye’nin, sözde “Kıbrıs MEB’i içerisindeki faaliyetlerine ve Kapalı Maraş ile ilgili planlara son verilmesi gerektiği” ortak tezine sahip olduklarını söyledi

Yunanistan’da Başbakanlık görevini yeni üstlenen Kiriakos Miçotakis, geleneksel olduğu üzere ilk yurtdışı gezisini dün Güney Kıbrıs’a gerçekleştirdi.

Rum Başkanlık Sarayı’nda törenle karşılanan Miçotakis, “Yunanistan güçlüyse Kıbrıs da güçlüdür” dedi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Başkanlık Sarayı kapısında karşıladığı Miçotakis, görüşme öncesinde yaptığı açıklamada ziyaretinin sembolik değil özlü olacağına işaret etti.

Miçotakis “Açık konuları masaya koyacağız ve iki ülke arasında yeni ve artık kişisel işbirliğimiz başlayacak. Yunanistan güçlü olduğunda Kıbrıs da güçlüdür, dünyanın her yerindeki Helenizm de güçlüdür” dedi. Yunanistan’ın ve Güney Kıbrıs’ın bölgedeki meydan okumalara her zaman birlikte ve güçlü cephe olarak göğüs gerdiğini, şimdi de ciddiyetle ve özgüvenle göğüs gereceklerini söyleyen Miçotakis “Adalet bizimledir” dedi.

Anastasiadis ise Miçotakis’in Başbakanlık görevini devralmasının hemen ardından Güney Kıbrıs ziyaretini birinci öncelik addetmesinin, iki ülke arasındaki sıkı bağlar dışında, müteveffa babası Konstantinos Miçotakis’ten miras, Kıbrıs’a şahsi ilgisini de gösterdiğini söyledi. Anastasiadis “Ezeli dostluğumuz ve sıkı bağlarımız Kıbrıs sorununun ve Helenizm’in ve ülkelerimizin iyiliği için devam edecek” dedi.

Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın “Yalnız iki ülke olarak değil AB’deki ortakları ve bölgedeki komşuları ile müştereken göğüs gereceği meydan okumalar olduğunu” savunan Anastasiadis Miçotakis’e “zor görevinde başarı” diledi.

Görevi devraldıktan sonra ülke dışı ilk ziyaretini Güney Kıbrıs’a gerçekleştirmekte olan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis dün sabah Rum Başkanlık Sarayı’nda Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le görüştü.

İkili görüşmenin ardından heyetler arası görüşmelere geçildi ve sonrasında Anastasiadis ve Miçotakis ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında ilk sözü alan Anastasiadis, Yunanistan’ın, Kıbrıs sorununa “adil çözüm bulunması için harcanan çabalara verdiği desteğe” teşekkür etti. “Dostum” diye hitap ettiği Miçotakis’e Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler hakkında bilgi verdiğini kaydeden Anastasiadis “Türk tahrikleriyle ilgili görüş alış verişinde bulunduk ve bunları göğüsleme yöntemlerini konuştuk” dedi.

Anastasiadis Cumhurbaşkanı Akıncı ile 9 Ağustos’ta yapacağı görüşmeye değinirken “Kıbrıslılar olarak, öncelikle Kıbrıslı vatandaşların tamamının çıkarına hizmet edecek bir çözüm bulmaya çalışacağımız beklentisiyle, kararlılıkla ve olumlu siyasi irade ile görüşeceğim” ifadesini kullandı.

Müzakerelerin başlaması konusunda Yunanistan’la, Türkiye’nin, sözde “Kıbrıs MEB’i içerisindeki faaliyetlerine ve Kapalı Maraş ile ilgili planlara son verilmesi gerektiği” ortak tezine sahip olduklarını anlatan Anastasiadis “aynı şekilde Kapalı Maraş ile ilgili projeler de, güven yaratmak yerine maalesef öteki tarafın gerçek niyeti konusunda kuşku ve inançsızlık yaratıyor” iddiasında bulundu.

Miçotakis’e hitaben “bunca saat bize, durumun daha da yakıcılaşmasını engelleyebilmemiz ama aynı zamanda Kıbrıslıların tamamının çıkarına sonuçlanacak yaratıcı bir diyalog yapmamıza müsaade edecek şartların yaratılması için neyin en uygun metotlar olduğu konusunda birlikte kafa yorma fırsatı verdiğiniz için, size teşekkür etmek isterim” ifadelerini kullandı.

MİÇOTAKİS

Anastasiadis ile yoğunlaşmış Türk faaliyetlerini görüştüğünü anlatan Miçotakis ise “Yunanistan dış politikasının en üst stratejik talebi Türk işgaline son verilmesidir. Modası geçmiş garantiler kaldırılmadan Kıbrıs sorununun çözümünün manası yok” ifadesini kullandı.

Miçotakis, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastaiadis’in 9 Ağustos’taki görüşmesinden “büyük ve kritik meselede bazı ilerlemeler yapabilmemize olanak tanıyacak yeni bir karşılıklı anlayış çerçevesi ortaya çıkabilmesi konusunda temkinli iyimserlik” duyduğunu söyledi.

Miçotakis ve Anastasiadis, ortak basın toplantısı düzenledi

Miçotakis, askeri törenle karşılandı

Bir süre önce düşerek kalçasını kıran Anastasiadis, Miçotakis ile görüşmesinde koltuk değneği yardımıyla ayakta durabildi

“İşgal arıyorlarsa Rumlara baksınlar”

Dışişleri Bakanı Özersay’dan Miçotakis’in açıklamalarına tepki: “İşgal arıyorsa Kıbrıs Cumhuriyeti devletinin Rumlar tarafından işgal edilmesine ve Kıbrıs Türk halkının haklarının gasp edilmesine bakmasını tavsiye ederim”

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Yunanistan Başbakanının Güney Kıbrıs'a gerçekleştirdiği ziyarette sarf ettiği sözlere işaret ederek, "Kıbrıs'ta Türk askerinin işgali sonlandırılacak" açıklamalarının artık çağdışı olduğunu, Türk askerinin Kıbrıs'taki varlığının Yunan darbesi ve anlaşma ihlalinden kaynaklandığını söyledi.

Özersay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in, Güney Kıbrıs ziyaretinde son derece talihsiz açıklamalarda bulunduğunu söyledi.

Miçotakis'in ziyaretinde, "Yunanistan'ın stratejik hedefinin buradaki Türk askerinin sözde işgalini sona erdirmek ve ortadan kaldırmak olduğunu" söylediğini hatırlatan Özersay, şöyle devam etti:

"Bir kere 21'inci yüzyılda arkaik ve çağ dışı düşüncelerini bir an önce bir kenara bırakmalarını tavsiye ediyorum ve kendilerine öneriyorum. Burada Türk askerinin varlığına neden olanın, Yunanistan'ın bizzat kendisinin 15 Temmuz 1974 tarihinde bu Ada'da gerçekleştirdiği darbe olduğunu, Yunanistan'ın bizzat kendisinin bir işgal girişimine karşı Türk askerinin buraya geldiğini, kimseye unutturmaya haklarının bulunmadığını kendisine hatırlatırım. Türk askerinin buradaki varlığı, Yunanistan'ın darbe girişimi ve işgal girişimi sonucundadır, onun bir ürünüdür. Bunu hiç unutmamasını kendisine tavsiye ederim."

"Kıbrıslı Rumların işgali altında olduğunu görmesini tavsiye ederim"

"Eğer bir işgal arıyorsa, 'Kıbrıs Cumhuriyeti' dedikleri devletin Kıbrıslı Rumlar tarafından işgaline bakmasını tavsiye ederim." diyen Özersay, şu ifadeleri kullandı:

"Anayasasının neredeyse üçte ikisi askıya alınmış olan, temsili bir hükümete sahip olmayan, Kıbrıslı Türkleri bütünen dışlamış ve bütün kurumlarından atmış olan bir sözde devletin, sözde hükümetine, bir hükümet muamelesi yapmaktansa dönüp bunun bir işgal altında olduğunu ve Kıbrıslı Rumların işgali altında olduğunu görmesini tavsiye ederim."

Açıklamasında Doğu Akdeniz'deki gelişmelere de değinen Özersay, şunları kaydetti:

"Doğu Akdeniz'de KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti arasında yapılan anlaşmalardan ve verilen lisanslardan hareketle, yapmakta olduğumuz deniz yetki alanlarındaki faaliyetlerimizi de yasa dışı faaliyetler olarak nitelendiren Yunanistan Başbakanı'na, eğer yasa dışı bir faaliyet veya eylem arıyorsa Kıbrıslı Rumların yine Doğu Akdeniz bölgesinde tek yanlı olarak Kıbrıslı Türklerin haklarını gasbederek attıkları adımlara bakmasını tavsiye ederim."