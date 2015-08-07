Iron Maidenın solisti havayolu şirketi yönetecek

Cibuti resmi kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 2002 yılında iflas ederek seferlerine son veren Cibuti Havayollarını Dickinsonun başkanı olduğu İngiltere kökenli Cardiff Havacılık Şirketi tekrar aktif hale getirdi. Yeniden kurulan...

Cibuti resmi kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 2002 yılında iflas ederek seferlerine son veren Cibuti Havayollarını Dickinsonun başkanı olduğu İngiltere kökenli Cardiff Havacılık Şirketi tekrar aktif hale getirdi.

Yeniden kurulan Cibuti Havayolları ilk seferini Somalinin Somaliland özerk bölgesine gerçekleştirdi. Cibutiden Somalilandın başkenti Hergasaya 6 ton kargo yükü götürdü.

Cibuti Havayollarının kargo taşımacılığının yanı sıra yakın bir zaman içerisinde yolcu taşımacılığına da başlayacağı bildirildi.

Aynı zamanda pilot olan İron Maidenin solisti Bruce Dickinson, grubun turneler için kullandığı uçağın da kaptanlığını yapıyor.

Şirketin bölgede kargo taşımacılığı yapması ile birlikte dünyada stratejik öneme sahip olan Cibuti Limanının yükünün hafifleyeceği bildiriliyor.

Cibuti Havayollarını yöneten Dickinson Iron Maiden Grubunun vokalistliğinin yanısıra solo albümler de yapıyor.

Aynı zamanda pilot, yayımcı, yazar, senarist ve eskrimci de olan Bruce Dickinson dünyanın en önemli heavy metal vokallerinden biri olarak kabul ediliyor.

AA