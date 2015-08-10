İrandan Yahudi gazetesine izin

İran İslami İrşad ve Kültür Bakanlığının, aralarında bir Yahudi gazetesi de olmak üzere bazı yabancı medya organlarına ülkede faaliyet gösterme izni verdiği bildirildi. İranda Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Genel Sekreteri...

İran İslami İrşad ve Kültür Bakanlığının, aralarında bir Yahudi gazetesi de olmak üzere bazı yabancı medya organlarına ülkede faaliyet gösterme izni verdiği bildirildi. İranda Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızaiye ait tabnak.ir sitesinin haberine göre, İslami İrşad Bakanlığı çıkardığı izinle ABD merkezli Yahudi gazetesi Jewish Daily Forward muhabirlerine İranda habercilik faaliyetinde bulunmaları için 3 haftalık vize verdi.

NETANYAHUYU ELEŞTİREN BİR GAZETE



Jewish Daily Forward gazetesinin, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu hükümetine karşı eleştirel tutum izlediği biliniyor. İran İslami İrşad ve Kültür Bakanlığının bazı yabancı medya organlarına verdiği izin kapsamında İranda yayın yapması yasaklanan İngiliz yayın kuruluşu BBCye de bir haftalık yayın izni verdiği bildirilmişti. Bakanlık sözcüsü Hüseyin Nuşabadi, geçen hafta konuyla ilgili yaptığı açıklamada, haberciliğin tüm kurallarına uyulması şartıyla BBC Dünya Servisi için bir haftalık izin çıkarıldığı bilgisini vermişti.

Nuşabadi, bu iznin sadece söz konusu yayın kuruluşunun dünya servisi için geçerli olduğunu belirterek, BBC Farsça Servisinin İrandaki faaliyetleri, daha önceden olduğu gibi askıda ifadelerini kullanmıştı.

Tahran yönetimi, ülkede gerçekleştirilen 2009daki tartışmalı cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra düzenlenen olaylar sırasında asılsız haber yapmakla suçlanan İngiliz yayın kuruluşunun lisansını iptal etmişti.