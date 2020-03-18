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İran'da vaka sayısı da ölümler de fırladı

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Çin'in Wuhan şehrinde Aralık 2019'da ortaya çıkan ve haftalar içerisinde küresel bir sağlık krizine dönüşen corona virüsü can almaya devam ediyor. İran'da enfekte vaka sayısı fırlarken, 147 kişinin hayatı kaybettiği açıklandı. İspanya'da ise ölü sayısı 558'e yükseldi

İran'da vaka sayısı da ölümler de fırladı

İran’dan gelen habere göre; son 24 saat içerisinde 147 kişi daha corona virüsü sonucu hayatını kaybetti. Son gelişmeyle birlikte virüs, İran’da toplam 1135 kişinin ölümüne yol açtı.

İran devlet televizyonu, virüsle enfekte olan hasta sayısının ise 1,192 artarak 17 bin 361’e fırladığını duyurdu.

İspanya Sağlık Bakanlığı ise ülkede ölü sayısının 558’e çıktığını duyurdu. Virüsle enfekte hasta sayısı ise 13 bin 716’ya yükseldi.

Reuters’ın haberine göre; İspanya’da salı günü corona virüsü teşhisi koyulan vaka sayısı 11 bin 178, ölü sayısı ise 491’di.

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