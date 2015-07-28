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İranda Kürt açılımı

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İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Kürdistan eyaletinin üniversitesinde Kürt Dili ve Edebiyatı programı açacaklarını ve resmi haber ajansı IRNAnın da Kürtçe yayına başlayacağını duyurdu. İran resmi ajansı IRNAnın haberine göre,...

İranda Kürt açılımı
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İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Kürdistan eyaletinin üniversitesinde Kürt Dili ve Edebiyatı programı açacaklarını ve resmi haber ajansı IRNAnın da Kürtçe yayına başlayacağını duyurdu.

İran resmi ajansı IRNAnın haberine göre, Ruhani Kürdistan eyaletinin Senendec kentinde düzenlediği basın toplantısında, Hükümetin eylem ve programları doğrultusunda Kürdistan halkına sözümün yerine getirilmesi için eylül ayının sonlarında Kürdistan Üniversitesinde Kürt Dili ve Edebiyatı öğretimine başlayacağız dedi.

Ruhani, bu adımların Kürt dili, edebiyatı ve kültürünü güçlendirmek için hükümet tarafından atılan ilk adımlar olduğunu belirterek, bu konuda başka adımlar atılacağı bilgisini verdi. Cumhurbaşkanı Ruhani, ülkenin resmi haber ajansı IRNAnın da yakında Kürtçe yayına başlayacağını söyledi.

AA

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