İran’da ikinci dalga paniği büyüyor

İran'da corona virüsü salgınında ikinci dalga paniği giderek büyüyor. Ay başından itibaren salgının yeniden etkisini artırdığı ülkede son 24 saatte 2 bin 410 yeni vaka görüldü

Corona virüsü salgınında en çok yara alan ülkeler arasında yer alan komşu İran’dan ikinci dalga paniğini artıran haberler gelmeye devam ediyor.

Ülkede tam bitti derken ay başından itibaren vaka sayıları yeniden hızla artmaya başladı. Sağlık Bakanlığı yetkilileri son durumla ilgili verileri kamuoyuyla paylaştı.

Buna göre 24 saatte 2 bin 410 kişiye yeni tanı koyulurken, dünden bu yana 71 kişi de hayatını kaybetti. Böylelikle toplam vaka sayısı 184 bin 955’e, toplam ölü sayısı ise 8 bin 730’a yükseldi.

İran, en çok vaka görülen ülkeler arasında 10. sırada yer alırken, toplam can kaybında ise 11. sırada bulunuyor.