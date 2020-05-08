İran’da deprem! Ölü ve yaralılar var

İran'ın başkenti Tahran’da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi tarafından paylaşılan verilere göre, Tahran'a bağlı Demavand şehrinde yerel saatle 00.48 sıralarında meydana gelen ve yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremde, 1 kişinin öldüğü, 11 kişinin de yaralandığı bildirildi.

İran Acil Servisler Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi, şu ana kadar 60 yaşında bir kişinin öldüğünü ve 11 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

Halidi, deprem sonrasında ilk yardım ekiplerinin bölgeye gönderildiğini söyledi.

Depremin Kum, Elburz ve Gazvin şehirlerinde de hissedildiği belirtildi.

İran Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, deprem nedeniyle geceyi dışarıda geçirmek isteyen Tahranlıların, spor salonlarında sabahlayabilecekleri ifade edildi