İran’da bitti derken corona yeniden hortladı

Corona virüsü salgınını kontrol altına aldığı düşünülen ülkelerden komşu İran'da, salgın başından bu yana en yüksek yeni vakanın görüldüğü ikinci gün kayıtlara geçti. Son 24 saatte toplam 3 bin 117 yeni vaka görüldüğü açıklanırken, en son 31 Mart'ta 3 bin 186 vaka ile ülke zirveyi görmüştü

İran’da yeni tip corona virüsü salgınında son 24 saatte 64 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu toplam ölü sayısı 7 bin 942’ye, vaka sayısı ise 157 bin 562’ye yükseldi. Ülkede günlük bazda vaka sayısı artışa geçerken ölü sayısı ise dalgalı seyrediyor.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki Covid-19 salgınına yönelik son istatistikleri paylaştı. Son 24 saatte 3 bin 117 kişinin corona virüsü testlerinin pozitif çıktığını belirten Cihanpur, salgın nedeniyle 64 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti.

İran’da salgının başladığı günden beri ikinci en yüksek vaka olarak kayıtlara geçen bu veri ile birlikte ikinci dalganın geldiğine dair yorumlar yapıldı.

Ülkede günlük rekor 31 Mart’ta 3 bin 186 insanda Covid-19 tespit edilmesiyle kırılmıştı.

ÖLENLERİN SAYISI 7 BİN 942’YE ÇIKTI

Cihanpur, son verilerle birlikte ülkede tespit edilen toplam vaka sayısının 157 bin 562’ye, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 7 bin 942’ye ulaştığını açıkladı. Ülkede toplam 123 bin 77 hastanın virüsü yenerek taburcu olduğunu aktaran Cihanpur, 2 bin 565 kişinin ise durumunun ağır olduğunu ve yoğun bakımda tedavi gördüğünü belirtti.

İran’da günlük bazda ölü sayısında dalgalanma devam ederken vaka sayısında ise artış yaşanıyor. Ülke genelinde son 24 saatte 3 bin 117 vaka ile 64 ölüm, 1 Haziran'da 2 bin 979 vaka ve 81 ölüm, 31 Mayıs'ta 2 bin 516 vaka ve 63 ölüm, 30 Mayıs’ta 2 bin 282 vaka ile 57 ölüm, 29 Mayıs’ta 2 bin 819 vaka ile 50 ölüm kayda geçti.