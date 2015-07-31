İran Tahrandaki tek Sünni ibadethanesi yıktı

İranın Başkenti Tahrandaki tek Sünni ibadethanesi güvenlik güçleri tarafından yıkıldı.

Tahranda Sünnilere ait tek ibadethanesinin yıkıldığı gerçeği Belucistan Vilayetinin Zahidan kentindeki bir Sünni ibadethanesinin imamı tarafından İranın dini lideri Ayetullah Ali Hamaneye protesto mesajı göndermesiyle ortaya çıktı.



Tahran Belediyesinin aldığı karar sonrası güvenlik güçleri Çarşamba sabahı ibadethaneye girdi ve uzun süre arama yaptı. Ekip daha sonra caminin (ibadethane) imamı Ubeydullah Musanın da evine baskın düzenleyerek burada da aramalarını sürdürdü.

HAMANEYE MESAJ

Olay sonrası Sünniler tarafından Hamaneye gönderilen mesajda Sünnilerin ibadetine engel olunduğu belirtildi. Mesajda, Tüm dünyanın farklı fikir ve düşüncelerle birbirine girdiği, aşırılık ve tekfirciliğin İslam alemine virüs gibi yayıldığı ve birliğe en çok ihtiyacımız olduğu şu dönemde Sünnilerin tek ibadet yerinin yıkılması kabul edilemez. Bu uygulama mezheplerin arasını açmak isteyenler için adeta hediye gibi olmuştur ifadelerine yer verildi.

BAYRAM VE CUMA NAMAZI YASAKTI

Hangi sebepten yıkıldığı bilinmeyen ibadethaneye aylar öncesinden güvenlik güçleri tarafından kırmızı bir işaret konmuştu. Tam olarak cami vasfı olmayan ibadethanede Cuma ve bayram namazlarının kılınmasına da izin verilmiyordu.

İranlı yetkililer, Sünnilerin uzun uğraşlarına rağmen ülkede Sünni bir cami açılmasına izin vermiyordu. Tahrandaki bu tek yer ise cami olarak değil ibadethane olarak geçiyordu. Tahrandaki tek Sünni ibadethanesinin yıkılmasıyla birlikte Sünni Müslümanların cemaat halinde namaz kılabilecekleri bir yer kalmadı.

Caminin yıkılmasına birçok kesimden tepki yağarken İranlı yetkililerden konu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak : Haber7