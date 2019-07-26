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İran ikinci nükleer santral için harekete geçiyor

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İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, ülkenin ikinci nükleer santralinin temelinin gelecek ay atılacağını söyledi

İran ikinci nükleer santral için harekete geçiyor
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Salihi, İran devlet medyasında yer alan açıklamasında, yeni nükleer santralin de ilki gibi Basra Körfezi kıyısındaki Buşehr eyaletinde inşa edileceğini belirtti.

Buşehr 2 numaralı nükleer santralinin temelinin ağustos ortalarına doğru atılacağı bilgisini veren Salihi, santralin 6 yıl içinde hizmete girmesini planladıklarını ifade etti. Salihi, 8 yıl sonra da 3 numaralı Buşehr nükleer santralinin hazır olacağını dile getirdi.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Salihi, ayrıca, Arak reaktöründeki yenileme çalışmalarının ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinden sonra İngiltere ve Çin'in iş birliğinde yolunda gittiğini sözlerine ekledi.

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