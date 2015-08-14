İran: Esadın arkasındayız

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esadı ziyaretinde ülkesinin rejimine verdiği desteğin süreceği mesajını verdi.

Suriye resmi haber ajansı SANAnın haberine göre, Esad dün Başkanlık Sarayında Zarif ve beraberindeki heyeti kabul etti. Esad, görüşmede İran ile P5+1 ülkeleri arasında imzalanan nükleer anlaşmadan dolayı Tahran yönetimini tebrik etti. İranlı Bakan Zarif de Suriye krizine çözüm konusunda dış müdahaleye karşı olduklarını belirterek, “Suriyenin yanında olmaya devam edecekleri” mesajını verdi.