İran'daki kum fırtınası hayatı felç etti

Tarihi Yezd kentini yutan bir kum fırtınası, Matthias Schmidt ve Hasan Parian tarafından kadraja alındı. Fırtınada 10 kişi yaralandı.

İran'ın Yezd şehrinde büyük bir kum fırtınasıçıktı. Reuters'ın paylaştığı fotoğraflarda devasa bir beyaz toz bulutunun kent merkezine doğru ilerlediği görülüyor. Kum fırtınası dün saat 15.00 sularında başladı. Yaklaşık 420.000 nüfusu olan Yezd'de fırtına, yaşamı felç etti. Fırtınada 10 kişi yaralandı. Fırtınanın şehrin üstüne kabus gibi çökmesiyle gökyüzü turuncu renge büründü. Film sahnelerini hatırlatan anlarda insanlar korkuyla kapalı yerlere kaçıştı. Yerel halkın yanı sıra turistler de kum fırtınasından nasibini aldı. İran resmi medyası, video görüntülerini yayınladığı fırtınayı 'baş döndürücü' olarak tanımladı.