İran'daki gösterilerde 3 bin 700 kişi gözaltında

Geçen günlerde İran'da meydana gelen protesto gösterilerinde yaklaşık 3 bin 700 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

İran Meclisi Haber Ajansı ICANA'ya konuşan Tahran Milletvekili Mahmud Sadıki, 28 Aralık 2017'de başlayan protestolarda ülke genelinde yaklaşık 3 bin 700 kişinin gözaltına alındığını söyledi.



Gözaltına alınanlar arasında ne kadar üniversite öğrencisi bulunduğu konusunda çeşitli rakamların dolaştığını belirten Sadıki, "Son olaylarda ülke genelinde yaklaşık 3 bin 700 kişi gözaltına alındı. Üniversiteli öğrencilerle ilgili milletvekilleri meclise çeşitli rakamlar sundu. Bu konuda tam bir rakam veremiyoruz. Fakat 40 ile 68 kişi arasında öğrencinin gözaltında olduğu tahmin ediliyor" dedi.



Sadıki, üniversiteli öğrencilerin ailelerinin endişelerinin giderilmesi için emniyet birimleri tarafından gözaltına alınan öğrencilerle ilgili istihbarat bakanlığı ve yüksek öğretim kurumunda bulunan listenin açıklanmasının gerektiğini kaydetti.



İran'ın Meşhed kentinde 28 Aralık 2017'de bir grup göstericinin, ülkedeki hayat pahalılığı, işsizlik ve yolsuzluk gibi sorunları protesto etmesiyle başlayan olaylar kısa sürede rejim karşıtı gösterilere dönüşmüştü.



Tahran, Kirmanşah, Senendeç, Zencan, Şiraz, Kum, Ahvaz, Zahidan, Erak ve Hurrem Abad gibi pek çok kente yayılan olaylarda 20'nin üzerinde kişi hayatını kaybetmişti.