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İran'da yolcu uçağı düştü

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 İran'ın başkenti Tahran'dan havalanarak Yasuc kentine giden yolcu uçağı düştü. Uçakta bulunan 66 kişi yaşamını yitirdi

İran'da yolcu uçağı düştü
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İran'ın başkent Tahran'dan Yasuc kentine hareket eden Aseman Airlines şirketine ait yolcu uçağı İsfahan yakınlarında düştü.

Aseman Airlines sözcüsü, İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada uçakta bulunan 66 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti. 

İran haber ajansı ISNA, başkent Tahran'dan havalanan yolcu uçağının havalandıktan 20 dakika sonra İsfahan'a yakın Padena dağında düştüğünü duyurmuştu. 

Kötü hava koşulları nedeniyle bölgeye ulaşmakta zorluk çekildiği belirtiliyor. 

İranlı yetkililer, bölgeye kurtarma ekiplerini yönlendirdi. 

İran Kızılay'ından yapılan açıklamada kurtarma ekiplerinin bölgeye hareket ettikleri belirtildi.

Düşen uçağın Aseman Airlines şirketine ait ART 72-500 tipinde bir yolcu uçağı olduğu ifade ediliyor. 

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