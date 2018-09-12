banner107
Darbeyi Anlatan En İyi 10 Kitap
Darbeyi Anlatan En İyi 10 Kitap
10 0
Dürüst’e para cezası
Dürüst’e para cezası
88 0
Ürkütücü ikizlerin sıradışı hikayesi
Ürkütücü ikizlerin sıradışı hikayesi
18 0
Çevre Koruma Dairesi, St. Hilarion Bölgesinde temizlik yaptı
Çevre Koruma Dairesi, St. Hilarion Bölgesinde temizlik yaptı
10 0
Vudalı Kupası, Ozanköy'ün
Vudalı Kupası, Ozanköy'ün
220 0
Okunması Gereken 20 Klasik
Okunması Gereken 20 Klasik
64 0
Malek jübilesini yaptı
Malek jübilesini yaptı
99 0
Tatlısu’da Bahar Gökhan rüzgârı
Tatlısu’da Bahar Gökhan rüzgârı
218 0
banner82
banner147

İran'da stokçulara "idam" uyarısı

banner27

İran'da stokçulara "idam" uyarısı
banner137

Ekonomik krizle boğuşan İran'da stokçuluk yapanların idam cezasına çarptırılabileceği uyarısı yapıldı.

İran Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Mehdi Hücceti, döviz kurundaki yükselişi fırsat bilip stokçuluğa başvuranların idama mahkûm edilebileceği uyarısında bulundu. 

Hücceti, ekonomik kriz şartlarında stokçuluk yaptıkları gerekçesiyle haklarında soruşturma açılan şahıslarla ilgili basına açıklama yaptı. 

Tüketicileri stokçulara karşı korumak için gerekli yasaların çıkarıldığını belirten Hücceti, stokçuların en az 5 yıldan 20 yıla kadar hapis cezalarıyla yargılanacağını belirtti. 

Hücceti, stokçuların idamla da yargılanabileceği uyarısında bulunarak, "Eğer, erzak veya temel ihtiyaç maddelerinin stoklanması devlete darbe vurmak hedefiyle gerçekleştirilmişse zanlılar, yeryüzünde fesat çıkarmakla suçlanarak idama mahkûm edilecek." dedi.

İran'da döviz kurundaki aşırı artış ve ekonomide ABD yaptırımlarının meydana getirdiği olumsuz hava sonrası esnaf, daha önce satın aldıkları malları depolarda saklayarak fiyatların yükselmesine sebep olmuştu.

Tahran, Tebriz ve Rey şehirlerinde içinde sağlık, gıda ve temizlik malzemelerinin olduğu birçok depo tespit edilmiş, güvenlik güçleri bu mallara el koyarken sorumlular hakkında adli işlem başlatılmıştı.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.