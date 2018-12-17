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İran'da kuraklık hurma bahçelerini de vurdu

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İran'da kuraklık nedeniyle hurma ağaçlarından elde edilen hasılatın düşmesi özellikle güneydeki köylülerin geçim kaynaklarını zora soktu. Kirman eyaletinde binlerce hektarlık alana yayılan hurma ağaçlarının, kilometreler boyunca üst üste devrilmesi kuraklığın ulaştığı boyutun ciddiyetini gösteriyor.

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İran'da kuraklık hurma bahçelerini de vurdu
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İran'ın uzun zamandır karşı karşıya kaldığı kuraklık, ülkenin önemli gelir kaynaklarından hurma ağaçlarını da vurdu.

Kirman başta olmak üzere güneydeki eyaletlerde özellikle kırsal kesimde yaşayan halkın en temel geçim kapısı olan hurma sektörü, ülkenin neredeyse tamamında etkili olan kuraklık nedeniyle zor günler geçiriyor.

Bölgenin meşhur hurma bahçeleri tanınmaz hale gelirken, geçimini buradan sağlayan köylüler de şehirlere göç etmek zorunda kalıyor.

İÇLER ACISI GÖRÜNTÜLER

İÇLER ACISI GÖRÜNTÜLER

Kirman eyaletinin güneyindeki Kale Genc kentinde kuruyan hurma ağaçlarının görüntüsü tam anlamıyla içler acısı.

Bölgede 117 bin hektarlık alana yayılan ağaçların, kilometreler boyunca üst üste devrilmesi kuraklığın ulaştığı boyutun ciddiyetini gösteriyor.

Kuraklık nedeniyle hurma ağaçlarından elde edilen hasılatın düşmesi özellikle güneydeki köylülerin geçim kaynaklarını zora soktu.

İranlı yetkililer, ülkedeki hurma üretiminin ana merkezi olarak kabul edilen bölgede, geçimlerini hurmadan sağlayan köylülerin, kuraklık nedeniyle yerlerinden göç etmek zorunda kaldığını belirtiyor.

İRAN'IN BAŞLICA SORUNLARINDAN BİRİ KURAKLIK

İRAN'IN BAŞLICA SORUNLARINDAN BİRİ KURAKLIK

İran'da kuraklık, su kaynaklarının yetersizliği ve hava kirliliği, ülkenin temel sorunlarının başında yer alıyor.

İran Ulusal Kuraklık ve Meteoroloji Kriz Yönetimi Merkezi Başkanı Şahruh Fatih, şubat ayında yaptığı açıklamada kuraklığın, ülkenin yüzde 97'sini etkisi altına aldığını ve bu sorunun tüm bölgelerde görüldüğünü bildirmişti.

Özellikle Huzistan, İlam, Buşehr, Kohgiluye ve Buyer Ahmed, Fars, Sistan-Beluçistan, Güney Horasan, Kuzey Horasan, Horasanı Rezevi, İsfahan, Merkezi ve Zencan eyaletlerinde kuraklığın aşırı boyutlarda olduğunu aktaran Fatih, bu soruna karşı mücadele imkanının olmadığını ancak su israfının azaltılmasıyla hafifletilebileceğini ifade etmişti.

Ülkede uzun yıllardır devam eden kuraklık nedeniyle Urumiye Gölü kurumuş, su kaynakları ihtiyaçları karşılayamaz hale gelmişti.

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