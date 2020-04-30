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İran çekirge istilası altında

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Uzun süredir gündemden düşmeyen çekirge istilası, İran’da Güney Horasan’ın ardından 6 eyalette daha görüldü. Türkiye’yi teğet geçmesi beklenen istilanın İran'da görülmesi tekrardan paniğe neden oldu

İran çekirge istilası altında

Afrika’da başlayan çekirge istilası, İran’ın Horasan eyaletinin ardından 6 eyaletinde daha görüldü. İran Bitki Koruma Kurumu Sözcüsü Seyyid Rıza Mir, toplamda 7 eyalette çekirge sürüsüyle mücadele ettiklerini söyledi. Öte yandan uzmanlar tarafından Türkiye’yi teğet geçeceği açıklanan çekirge istilasının komşuyu esir alması panik ve telaşa sebep oldu.

133 BİN HEKTARLIK ALANDA İLAÇLAMA YAPILDI

Mir, “Bu hafta ilk çekirge sürüsüyle mücadele 150 hektarlık alanın ilaçlandığı Güney Horasan’da başlamıştı. Sistan-Beluçistan, Hürmüzgan, Buşehr, Fars, Huzistan ve Kirman eyaletlerinde de toplam 133 bin 210 hektarlık alanda ilaçlama yapıldı.” dedi.

ÇEKİRGELER BAŞKA ÜLKELERDEN GELDİ

Söz konusu çekirge sürüsünün ülkenin güney eyaletlerine Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Kuveyt ve Katar’dan geldiğini belirten Mir, “İran, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) uyarılarını dikkate alarak bir milyon hektarlık alanda çekirge istilasıyla mücadele etmek için hazırlığını yapmıştır.” ifadesini kullandı.

HORASAN’DA SARI RENKLİ ÇÖL ÇEKİRGESİ GÖRÜLDÜ

Horasan Bitki Koruma Müdürü Mehdi Yusufi, 26 Nisan Pazar günü yaptığı açıklamada, Güney Horasan eyaletine bağlı Nehbendan ilçesindeki 350 hektarlık alanın Pakistan’dan gelen sarı renkli çöl çekirgelerinin istilasına uğradığını bildirmişti.

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