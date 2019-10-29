Irak'ta protestoculara ateş açıldı: 13 ölü, 865 yaralı

Irak'ta cuma günü başlayan protestolar devam ediyor. Kerbela'da polisin göstericilere ateş açması nedeniyle 13 kişi ölürken 865 kişi de yaralandı.

Irak'ta cuma günü başlayan protestolar devam ediyor. Başkent Bağdat'taki protestolar ülkenin farklı kentlerine de sıçradı.

Şiilerin ağırlıklı olarak yaşadığı Kerbela'da sokağa çıkan göstericilere polis ateş açtı. Polisin ateşli silahlarla yaptığı müdahalenin ardından 13 kişi öldü, 865 kişi ise yaralandı.

Cumadan gününden beri protestolarda ölenlerin sayısı 80'i aştı.

Bağdat ve Kerbela'da gece 12'den sabah altıya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ancak göstericilerin yasağa uymamakta kararlı. Şii lider Mukteda es-Sadr ise, Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi'ye erken seçim çağrısı yaptı.

Es-Sadr ayrıca, hükümetin aldığı sokağa çıkma yasağı kararına uyulmaması çağrısı yaptı. Kerbela kentinde, göstericilere gerçek mermiyle ateş açtıldığı belirtildi.

1 Ekim'de başlayan gösteriler, Erbain törenleri nedeniyle verilen aranın ardından yeniden başladı. Protestolarda bugüne kadar 200'den fazla kişi hayatını kaybetti, 8 bine yakın kişi yaralandı.