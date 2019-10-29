banner255
banner69
Böyle sorumsuzca sürüş olmaz
Böyle sorumsuzca sürüş olmaz
8 0
Arman Ratip resital verecek
Arman Ratip resital verecek
17 0
 
Yeni Erenköy'de dolu yağışı etkili oldu
Yeni Erenköy'de dolu yağışı etkili oldu
31 0
Atan kazanır
Atan kazanır
134 0
BMW'den CLA'ya rakip geldi
BMW'den CLA'ya rakip geldi
30 0
Afrodisia’da final günü
Afrodisia’da final günü
43 0
Şampiyon KKTC
Şampiyon KKTC
15 0
banner82

Irak'ta protestoculara ateş açıldı: 13 ölü, 865 yaralı

banner27

Irak'ta cuma günü başlayan protestolar devam ediyor. Kerbela'da polisin göstericilere ateş açması nedeniyle 13 kişi ölürken 865 kişi de yaralandı.

Irak'ta protestoculara ateş açıldı: 13 ölü, 865 yaralı
banner267

Irak'ta cuma günü başlayan protestolar devam ediyor. Başkent Bağdat'taki protestolar ülkenin farklı kentlerine de sıçradı. 

Şiilerin ağırlıklı olarak yaşadığı Kerbela'da sokağa çıkan göstericilere polis ateş açtı. Polisin ateşli silahlarla yaptığı müdahalenin ardından 13 kişi öldü, 865 kişi ise yaralandı.

Cumadan gününden beri protestolarda ölenlerin sayısı 80'i aştı.

Bağdat ve Kerbela'da gece 12'den sabah altıya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ancak göstericilerin yasağa uymamakta kararlı. Şii lider Mukteda es-Sadr ise, Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi'ye erken seçim çağrısı yaptı.

Es-Sadr ayrıca, hükümetin aldığı sokağa çıkma yasağı kararına uyulmaması çağrısı yaptı. Kerbela kentinde, göstericilere gerçek mermiyle ateş açtıldığı belirtildi.

1 Ekim'de başlayan gösteriler, Erbain törenleri nedeniyle verilen aranın ardından yeniden başladı. Protestolarda bugüne kadar 200'den fazla kişi hayatını kaybetti, 8 bine yakın kişi yaralandı.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.