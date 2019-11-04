Interpol’ün aradığı iş adamına “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığı

Interpol tarafından aranan Malezyalı iş insanı Low Taek Jho’ya da “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığı verildi

Malezya'da Kamu Kalkınma Fonu (1MDB) yolsuzluğu soruşturması kapsamında aranan ve 2016 yılından itibaren Interpol tarafından hakkında kırmızı bülten çıkarılan iş insanı Low Taek Jho’ya da “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığının verildiği belirtildi.

Politis gazetesi manşetten ve iç sayfadan verdiği; “O’na Da Kıbrıs Pasaportu Verdik-Low Taek Jho: Dünyada Belki De Çok Aranan İş İnsanı” başlıklı haberinde, son 4 yıldır belki de en çok aranan iş insanı Low Taek Jho’nun, Kıbrıs vatandaşı olduğunu yazdı.

Vatandaşı olduğu Malezya makamlarının, bahse konu iş insanın pasaportunu geri aldığını, hakkında tutuklama emri çıkarttığını, ayrıca bu kişinin Interpol tarafından arandığını yazan gazete, Jho’nun bulunması amacıyla; ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Hindistan, Myanmar, Çin Halk Cumhuriyeti ve Hong Kong’tan yardım istendiğine dikkati çekti.

Gazete, Jho’nun karıştığı belirtilen yolsuzluklarla ilgili ayrıntılara da yer verirken, uluslararası basının, Jho’nun, Çin’in çeşitli kentlerinde görüldüğünden, ayrıca hakkında tutuklama emri bulunmasına karşın Çin’in iade konusunda niyetli olmadığından söz ettiğini de belirtti.

Jho’nun, “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığını talep ettiği 2015 yılında, firari olmadığını, ayrıca hakkında tutuklama emrinin bulunmadığını belirten gazete, Jho’nun vatandaşlık alabilmesi şartlarının 3 yıl içerisinde Rum bankalarına 5 milyon Euro yatırması ve 500 bin Euro değerinde ev alması olduğunu anımsatarak, Jho’nun vatandaşlık alması prosedürlerini “Henley &Partners” şirketin üstlendiğini yazdı.

Jho’nun vatandaşlık almak için 18 Eylül 2015’te Ada’ya geldiğini, 2 günlük ekspres süreç içerisinde pasaport aldığını, Henley&Partners’in ise 23 Eylül 2015’te müşterisi adında Ay.Napa’daki “Limnara” bölgesinde 5 milyon Euro karşılığında bitmemiş bir villa satın aldığını yazdı.

Gazete haberinde, Henley&Partners’in, Malezyalı iş insanı hakkında “Thomson Reuters”in üstlendiği araştırma da yaptığını, 14 başlıktan oluşan risk tablosu (Risk Table) temelinde, Jho’nun 14 başlıktan 4’ü ile ilgili sorunu olduğunun tespit edildiğini belirtti.

Gazete haberinde, bu şartlar altında Henley &Partners’in, yetkililere bilgi verip vermediğini sorguladı.

Gazete haberinde ayrıca elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak, Jho’nun, 24 Haziran 2015’te bir Rum bankasına 5 milyon 960 bin Euro para yatırdığını belirtti.

AKEL VE HÜKÜMET ARASINDA PASAPORT TARTIŞMASI

Öte yandan Haravgi gazetesi, AKEL ve hükümet arasında yaşanan; pasaportlar, kara para aklama, Güney Kıbrıs’ın adının geçtiği olaylarla ilgili tartışmaya yer verdi.

Habere göre AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu yaptığı açıklamada, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Başkanlığın, AKEL tarafından yöneltilen bir takım soruları yanıtsız bırakmaya devam ettiğini belirtti.

Stefanu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e yönelik “aile tatili için Seyşeller’e gerçekleştirdiği özel ziyareti, hükümetinizin, vatandaşı yaptığı Suudi’nin özel uçağıyla mı gerçekleştirdiniz? Kıbrıs vatandaşlığı almak için bahse konu Suudi, nerede yatırım yaptı?” şeklindeki soruları yineledi.

Stefan açıklamasında, pasaport alan Kamboçyalıların, Kıbrıs’ın nerede olduğunu bilip bilmediklerini de sorguladı.

PRODROMU

Haravgi gazetesine göre, Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu yaptığı açıklamada, AKEL’in yegane hedefinin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i yaralamak olduğunu belirtti.

Prodromu, seçimlerin 2023 yılında olacağına dikkati çekerek, seçimleri kaybeden AKEL’in bir sonraki seçimlere kadar sabırla beklemesi gerektiğini ifade etti.

