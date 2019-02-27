İnsanoğlunun acımasızlığının kanıtı 16 katliam

Batılı devletlerin sömürge döneminin utanç verici yönlerini gizleme arzusu yüzünden Türkiye gibi birçok ülke olur olmaz iftiralar ve suçlamalar ile yüz yüze kalıyor.

İnsanlık tarihi, özellikle de batı medeniyetinin tarihi de, onlarca hatta yüzlerce utanç verici trajediyle doludur. Bu sebeple, katliam, soykırım gibi ağır suçlamaları, katil, barbar gibi yaftaları başkaları üzerine yıkmadan önce, biraz da kendilerine dönüp bakmalarında sonsuz fayda olduğunu hatırlatmak gerekir.

Aşağıdaki galeri batının öteki yüzünü gözler önüne sermesi maksadıyla "kronolojik sırayla" hazırlanmıştır. Verdiğimiz örnekleri sınırlı tutmamızın sebebi; tarihte gerçekleşen tüm olayları kapsayacak kadar geniş bir galerinin, bizleri aşacağı gerçeği yüzündendir.

1. Kayıp Nesiller (1910-1970)

1910-1970 yılları arasında yaklaşık 100.000 Aborjin kökenli çocuk ailelerinden kaçırılarak koparılmıştır. Gerekçe olarak ise; Aborjin halkının kendi başlarına bir geleceği olamayacağı gösterilmiştir.

2. İtalya-Habeşistan Savaşı (1935-1941)

3 Ekim 1935 tarihinde İtalyan birlikleri yaklaşık 400.000 kişilik bir kuvvetle Habeşistan'a girdiler. İtalya saldırılarında hiçbir uluslararası kurala uymayarak hardal gazı kullandı ve böylece Cenevre Protokolü'nü de ihlal etmiş oldu. Hardal gazı sadece askerlere değil, sivil halka karşı da kullanıldı, hatta ekili tarlaların üzerine bile hardal gazı sıkıldı.

İtalyan birlikleri Kızılhaç ve Kızılay hastanelerini de bombaladılar. İngilizlerin 1941 yılında işgale son vermelerine kadar İtalyanlar Habeşistan'da yaklaşık 760.000 kişinin ölümüne neden olmuştur.

3. Holokost (1933-1945)

Nazi rejimi ve yandaşları yaklaşık altı milyon Yahudi'yi işkence edip öldürmüştür.

4. II. Dünya Savaşı (1939-1945)

Savaşın faturası 47 milyon siville birlikte, yaklaşık 72 milyon ölüdür.

Yukarıdaki fotoğraf, Amerika'nın Hiroşima'ya atom bombası atmasının hemen sonrasında çekilmiştir. Miyuki köprüsü yakınlarında toplanan yaralı insanlar, yemeklik yağ ile çaresizce yaralarını temizlemeye çalışmaktadır.

Tecavüz Vakaları

Almanya savaşı kaybedip ülke toprakları ele geçirildikten sonra, Amerikalı ve Fransız askerlerin toplamda 12.500 kadına tecavüz ettiği iddia edilmektedir. Rusların karıştığı vaka sayısının ise 2 milyonun üzerinde olduğu söylenmektedir. Ayrıca Ruslar 240.000civarında kadın ve çocuğun ölümünden dolaylı olarak sorumlu tutulmaktadır.

5. Kore Savaşı (1950-53)

Taejon Katliamı Kore

1950 yılında, 3500 Güney Koreli siyasi mahkumun, 'Kuzey saflarına katılabilirler şüphesiyle', topluca öldürülmesi olayının; Amerika'lı üst düzey yetkililer tarafından önceden bilindiği ve göz yumulduğu, yakın bir tarihte ortaya çıkarıldı.

Savaşta 3 milyon Koreli hayatını kaybetmiştir.

6. Cezayir (1954-1962)

8 yıl süren Cezayir Bağımsızlık Savaşı'nda 1.5 milyon Müslüman hayatını kaybetmiştir. Ancak bunun öncesinde 8 Mayıs 1945'te Fransızlar Setif ve Guelma'da 45 bin Cezayir vatandaşını katletmiştir.

Vahşetle ilgili, Cezayirli üst düzey bir idareci olan ve Mayıs 1945 Vakfı'nın Başkanı Muhammed El Korso, "Fransızlar ve uluslararası kamuoyu bilmelidir ki Fransa Mayıs 1945'de gerçek bir soykırım işlemiştir" demiştir.

7. I. Sudan İç Savaşı (1955-1972)

Savaşın başlamasında, 1924-56 yılları arasında İngiltere'nin ülkenin kuzeyine ve güneyine iki farklı devlet olarak yaklaşmasının rolü büyüktür. 17 yıl süren iç savaşta 500.000'den fazla insanın hayatını kaybettiği düşünülmektedir.

II. Sudan İç Savaşı (1983-2005)

İkinci savaşın bedeli ise daha ağır olur. Yaklaşık 2 milyon insan hayatını kaybeder. 4 milyon insan ise evlerinden olur.

8. Vietnam (1959-75)

Vietnam Savaşı'nda 4 milyon 200 bin kişi hayatını kaybetmiştir... Yukarıdaki fotoğraf ise Vietnam savaşında Amerika'nın sivil halk üzerinde kullandığı zehirli portakal gazının yarattığı yıkımın çarpıcı bir delilidir.

9. İran – Irak Savaşı (1980-88)

Yaklaşık 700 bin insan savaş sonucunda ölmüştür. Fransa, İngiltere, ABD ve Sovyetler'in savaşa katkısı, bugün bilinen bir gerçektir.

10. Hocalı (1992)

Ermeni kuvvetleri 25 Şubat’ı 26 Şubat'a bağlayan gecede Hocalı kasabasında, 83 çocuk, 106 kadın ve 70'den fazla yaşlı dahil olmak üzere toplam 613 kişiyi katletti.

Yaşanan sadece insanların katledilmesi değildi. Cesetler üzerinde yapılan incelemelerde bir çoğunun yakılmış olduğu, gözlerinin oyulduğu tespit edildi. Hamile kadınlar ve çocukların da bu vahşete maruz kaldığı belirlendi.

Ancak Batı, Ermenilerin yaptıklarına karşın, bugün halen 3 maymunu oynamakta bir beis görmüyor.

11. Bosna Hersek (1992-1995)

1992’den 1995’e kadar süren “Bosna Savaşı” boyunca tarihte eşine ender rastlanan katliamlar yapılmış, 250.000’in üzerinde Müslüman Boşnak, Sırplar tarafından tüm dünyanın gözleri önünde öldürülmüştü.

Bu süreçte milyonlarca Müslüman Boşnak evlerinden sürülmüş, 50 bin civarında kadın tecavüze uğramıştı. ABD, BM, NATO ve özellikle de Batı kamuoyu savaşın sonuna kadar yapılan tecavüz, katliam ve soykırımları seyretmekle yetinmişti.

12. Ruanda, 1994

100 gün içerisinde 1,174,000 kişi soykırıma uğramıştır.400 bin civarında çocuk yetim kalmıştır. Onbinlerce dul tecavüze uğramış ve aids hastalığına yakalanmıştır.

Yaşanan büyük insanlık trajedisi, katliamların ardından: BM, ABD ve Belçika kendi sorumluluklarını kabul ederek özür dilemiştir. Ancak Fransa hala kendi sorumluluğunu inkar etmektedir.

13. Irak İşgali 2003

Irak’taki sivil ve askeri kayıpları araştıran “Iraq Body Count” adlı kuruluş, 10 yıllık işgalde 112 bin 17 ila 122 bin 438 sivilin öldüğünün, 135 bin 89 sivilin yaralandığının tahmin edildiğini açıkladı.

Ancak 10 yıllık işgalde hayatını kaybeden Iraklıların toplam sayısıyla ilgili net bir fikir birliği bulunmuyor. Bazı araştırmalara göre bu sayının 600 bin, bazılarına göre de 1,5 milyon kadar olduğu iddia ediliyor.

Irak Ebu Gureyb

Amerikan askerlerinin hapishanede yaptıkları işkencelere dair bir fotoğraf karesi.

14. Darfur (2003- )

Darfur trajedisinin ortaya çıkmasında bölgedeki zengin petrol yataklarının ortaya çıkarılmasının önemi görmezden gelinebilir mi? O halde batı buna tepkisiz kaldı, ilgilenmedi diyebilir miyiz?

Uluslararası kuruluşlara göre Darfur'da bugüne kadar 200-300 bin insan hayatını kaybetmiştir.

15. İsrail'in Filistin'de Yaptıkları, 100 yılı Aşkın Süredir Kanayan Bir Yara

İsrail-Filistin sorununun kökleri 19. yüzyılın sonuna kadar uzanıyor. Anlaşmazlığın özünde, Akdeniz sahiliyle Şeria Nehri arasındaki bölge üzerindeki hak iddiası var.

Filistin halkı on yıllardır İsrail zulmü altında eziliyor. Filistin'de İsrail birçok savaş suçu işlemesine rağmen batı bu duruma ne yazık ki tek bir ses bile çıkarmıyor.

Dahası, II. Dünya Savaşı'nda kadın, çoluk çocuk demeden katledilen Yahudi halkının, İsrail devletini kurup; bir başka halka benzer bir zulmü yapması da ikiyüzlülük değilse nedir?

16. Arap Baharı (2010- )

Batının özgürlük vaadi nedense hep ölüm getiriyor. Arap Baharı'nın bilançosunu tam olarak vermek mümkün değil. Tüm bölge kaos ve kargaşaya teslim olmuş durumda. On binlerce insan hayatını kaybetti. Ve her gün kaybetmeye devam ediyor. Özgürlük mü dediniz? O da artık başka bir bahara kaldı..