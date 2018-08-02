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İnsanlık 2018 yılı için doğal kaynakları tüketti

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Dünya'nın 2018 yılı için sunduğu doğal kaynaklar yılın yedinci ayında tüketildi. Çevre örgütleri, insanlığın 1,7 Dünya varmış gibi yaşadığını vurguladı.

İnsanlık 2018 yılı için doğal kaynakları tüketti
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Küresel Ayak İzi Ağı, doğanın bir yılda sunabildiği doğal kaynakların yedi aylık bir süre içinde tüketildiğini ve bugün itibariyle doğal kaynak kullanım limitinin aşıldığını açıkladı. Bu nedenle bu yıl 1 Ağustos, Dünya Limit Aşımı Günü olarak kayıtlara geçti.

Araştırma örgütü Küresel Ayak İzi Ağı'nın yaptığı hesaplamalara göre, Dünya'da bir yıl içinde oluşan doğal kaynaklar 2018'de önceki yıllara göre çok daha erken tüketildi.

Uzmanlar  1970 yılında, bir yıllık doğal kaynakların Aralık ayı sonunda, 2000 yılında ise Eylül ayında tüketildiğini hatırlatarak, bu yıl bu sürenin çok daha öne çekildiğine dikkat çekti.

Küresel Ayak İzi Ağı uzmanları insanlığın "1 değil, 1,7 Dünya varmış gibi yaşadığını" ifade etti.

"YILIN GERİ KALANI BORÇLANARAK YAŞAYACAĞIZ"

Çevre koruma örgütleri ve çevre uzmanları her yıl Dünya Limit Aşımı Günü'nde, doğal kaynakların tüketimi konusunda dikkatli olunması uyarısı yapıyor.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı'ndan Jörg-Andreas Krüger, 2018 yılı için doğal kaynakların tüketilmiş olmasından dolayı, yılın geri kalan aylarında borçlanarak yaşamak zorunda olduğumuzu belirtti. Çevre uzmanı, "Çocuklarımızın ve torunlarımızın geçim kaynaklarından harcayacağız" dedi.

Uzmanlar, doğal kaynaklardaki limit aşımının en görünür etkisinin iklim değişikliği olduğuna dikkat çekti. İklim değişikliğinin de dünya genelinde aşırı hava koşullarına yol açarak son yıllarda orman yangını, eriyen buzullar ve aşırı şiddetli yağışlarla kendisini gösterdiği vurgulandı.

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