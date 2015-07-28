İngiltereyi sarsan seks ve uyuşturucu skandalında flaş gelişme

Skandalı ortaya çıkaran The Sun gazetesinin pazartesi günkü sayısında, Sewelı turuncu bir sütyen ve deri ceketle gösteren fotoğraflar yayınlandı. Sewel, İngiltereyi sarsan skandalın ardından Lordlar Kamarasındaki görevlerinden istifa...

Skandalı ortaya çıkaran The Sun gazetesinin pazartesi günkü sayısında, Sewelı turuncu bir sütyen ve deri ceketle gösteren fotoğraflar yayınlandı. Sewel, İngiltereyi sarsan skandalın ardından Lordlar Kamarasındaki görevlerinden istifa etmişti.



The Sun gazetesi konuyla ilgili özel haberinde 69 yaşındaki Lord Sewelin hayat kadınlarıyla çekilen video görüntülerini yayınladı.



Evli olan ve ikisi üvey, dört çocuğu bulunan Gilcomstoun Lordu Sewelin Westminsterdaki dairesinde çekildiği belirtilen videoda, Yoldan çıkmak istiyorum dediği duyuluyor.



Görüntülerde Lord Sewelin rulo haline getirdiği bir banknot yardımıyla beyaz, toz halindeki bir maddeyi burnuna çektiği görülüyor.



IRKÇI SÖZLER

45 dakikalık videoda, Bu akşam genç Asyalı bir kadın bulabilirdik ama boş verin diyen Sewel, daha sonra da Asyalı kadınların masum göründüğünü ancak aslında fahişe olduklarını söylüyor.





İngiltere eski Başbakanı Tony Blaira yakınlığı ile tanınan Lord Sewelin hayat kadınlarına bir gece için 200er sterlin ödeme yaptığı belirtildi.





Lord Sewelin yazdığı 200 sterlinlik çek



ELEŞTİRDİĞİ DURUMA KENDİ DÜŞTÜ

Geçmişte İşçi Partisi hükümeti altında Tarım, Çevre ve Balıkçılık Bakanı olarak da görev yapan Sewel, Lordlar Kamarasında lordların davranış standartlarını yargılamaktan sorumlu olan Lordların Ayrıcalıkları ve Hareketleri Komitesinin başkanlığını da yapıyor.



Lord Sewel bu ayın başında Huffington Post için bir makale kaleme almış ve uygunsuz hareketlerde bulunan lordların ayrıcalıklarının ellerinden alınması konusunda Lordlar Kamarasına verilen yeni yetkileri anlatmıştı.



Baron John Sewel Azınlığın uygunsuz davranışları bizim imajımızı riske atıyor. Skandallar çekici gazete manşetleri oluyor demişti.



İSTİFA KARARI GECİKMEDİ

Skandalın ardından Sewel, Lordlar Kamarasındaki tüm görevlerinden istifa etti.



Lordlar Kamarası Başkanı Barones DSouza, şoke edici ve kabul edilemez olarak tanımladığı olayın polise bildirildiğini açıkladı.







CAMERONA HAKARET ETTİ



Skandalı ortaya çıkaran The Sun gazetesinin pazartesi günkü sayısında Sewelı turuncu bir sütyen ve deri ceketle gösteren fotoğraflar da yayınlandı.



Sewelın ayrıca Başbakan David Cameron ile Londra Belediye Başkanı Boris Johnsona yönelik çok sert ithamları da ortaya çıktı. Videoda elinde sigara, üzerinde turuncu bir sütyen ve deri ceketle görülen Sewel, Cameron için Gelmiş geçmiş en yüzeysel başbakan ifadesini kullanıyor.



Sewelin bombalarından eski lideri Tony Blair ve ailesi de nasibini alıyor. Blair için George Bushla (ABD eski başkanı) aşk ilişkisi yaşıyor diyen Sewel, Blairin eşi Cherie için de para takıntılı diyor.