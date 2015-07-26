İngiltereyi sarsan seks ve uyuşturucu skandalı

The Sun gazetesi konuyla ilgili özel haberinde 69 yaşındaki Lord Sewelin hayat kadınlarıyla çekilen video görüntülerini yayınladı. Evli olan ve ikisi üvey, dört çocuğu bulunan Sewelin Westminsterdaki...

The Sun gazetesi konuyla ilgili özel haberinde 69 yaşındaki Lord Sewelin hayat kadınlarıyla çekilen video görüntülerini yayınladı.

Evli olan ve ikisi üvey, dört çocuğu bulunan Sewelin Westminsterdaki dairesinde çekildiği belirtilen videoda, Yoldan çıkmak istiyorum dediği duyuluyor.

Görüntülerde Lord Sewelin rulo haline getirdiği bir banknot yardımıyla beyaz, toz halindeki bir maddeyi burnuna çektiği görülüyor.

İngiltere eski Başbakanı Tony Blaira yakınlığı ile tanınan Lord Sewelin hayat kadınlarına bir gece için 200er sterlin ödeme yaptığı belirtildi.

ELEŞTİRDİĞİ DURUMA KENDİ DÜŞTÜ

Geçmişte İşçi Partisi hükümeti altında Tarım, Çevre ve Balıkçılık Bakanı olarak da görev yapan Sewel, Lordlar Kamarasında lordların davranış standartlarını yargılamaktan sorumlu olan Lordların Ayrıcalıkları ve Hareketleri Komitesinin başkanlığını da yapıyor.

Lord Sewel bu ayın başında Huffington Post için bir makale kaleme almış ve uygunsuz hareketlerde bulunan lordların ayrıcalıklarının ellerinden alınması konusunda Lordlar Kamarasına verilen yeni yetkileri anlatmıştı.

Baron John Sewel Azınlığın uygunsuz davranışları bizim imajımızı riske atıyor. Skandallar çekici gazete manşetleri oluyor demişti.

Lord Sewel İngilterede büyük yankı uyandıran haber ve görüntülerle ilgili açıklama yapmayı reddetti.