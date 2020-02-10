İngiltere’den flaş karar: Karantina an meselesi

Çin'in Wuhan kentinde patlak verdikten sadece haftalar sonra küresel ölçekte bir panik yaratan corona virüsü ile ilgili korkutan bir gelişme yaşandı.

İngiltere bugün resmi olarak corona virüsünü kamu sağlığına karşı ciddi ve yakın bir tehdit olarak tanımladı. Bu kararla birlikte İngiltere Sağlık Bakanlığı, güç kullanarak karantina başlatabilecek, hasta olduğundan şüphelenilen insanları zorla tutabilecek.

İngiliz hükümeti bugün corona virüsü ile ilgili flaş bir karar aldı. İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, bugün yaptığı açıklamada corona virüsünün kamu sağlığına karşı ciddi ve yakın bir tehdit olduğunu duyurdu.

Arrowe Park Hastanesi ile Kents Hill Park Konferans Merkezi’nin “karantina merkezleri” olarak belirlendiğini söyleyen Hancock’un açıklaması ülkede şok etkisi yarattı. Bu açıklamanın ardından, Sağlık Bakanlığı gerekli gördüğü durumlarda insanları zorla karantinaya alabilecek, tecritten çıkmasını zorla engelleyebilecek.

Ölü sayısının 910’a çıktığı corona virüsü ile ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanlığı sözcüsü, “Enfeksiyon kontrol prosedürlerimiz dünyanın en iyisi ve ekiplerimiz corona virüsü ile mücadeleye hazır. Regülasyonlarımızı kuvvetlendiriyoruz. Bu önlemler sağlık çalışanlarımızın ülke genelinde daha kolay çalışmasını sağlayacak” dedi.