banner107
Bu yiyecekleri dondurucudan uzak tutun!
Bu yiyecekleri dondurucudan uzak tutun!
23 0
Rakipsiz lider Yenicami
Rakipsiz lider Yenicami
79 0
Züğürt bıraktı
Züğürt bıraktı
34 0
Garga, Yunus’u avladı
Garga, Yunus’u avladı
94 0
Köpek hırsızları iş başında
Köpek hırsızları iş başında
51 0
Cumhuriyetin 95’inci gurur yılı
Cumhuriyetin 95’inci gurur yılı
30 0
El Clasico'da Suarez şov
El Clasico'da Suarez şov
31 0
Gönyeli ligi ‘Perçin’ledi
Gönyeli ligi ‘Perçin’ledi
127 0
banner82
banner147

İngiltere’den Brexit’e karşı kemer gevşetme stratejisi

banner27

İngiltere’de hükümet, Avrupa Birliği’nden (AB) çıkış (Brexit) öncesindeki son bütçe planlamasıyla yavaşlayan ekonomiyi canlı tutmak, alım gücü azalan halkın desteğini kazanmak için kemer sıkma devrini sonlandırmayı seçti.

İngiltere’den Brexit’e karşı kemer gevşetme stratejisi
banner192

İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond’ın AB’den çıkış sürecine  ilişkin belirsizliklerin yüksek olduğu bir ortamda hazırladığı bütçe düzenlemelerinde, finans krizinin ardından yine Muhafazakar Parti’nin 2010’dan  itibaren uygulamaya soktuğu kemer sıkma politikasının sonlandırılması kararı  çıktı. İngiltere’nin AB’den çıkış sürecine ilişkin “anlaşmasız ayrılık” (no deal)  dahil olmak üzere tüm senaryoların masada olduğu bir ortamda, “kemer sıkma  sürecinin sonu” olarak ortaya konan bütçenin ne kadar uygulanabilir olduğu ise  tartışmalı.

İngiltere bütçesine ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtlayan İngiltere Ekonomi Bakanı John Glen, “Sonunda Britanya vatandaşlarının sıkı  çalışmasının karşılığını görüyoruz. Son derece önemli kamu harcamalarına yatırım  yapmaya  devam ediyoruz. Aynı zamanda İngiltere’nin bütçe açığını ve borcunu  azaltmak konusunda da kararlıyız.” değerlendirmesinde bulundu.

Glen, son bütçe planlaması kapsamında İngiltere’nin AB’den çıkış  sürecine ilişkin gerekli hazırlıkları tamamlaması için geçen sene 1,5 milyar  sterlin olan ödeneğin  bu yıl 2 milyar sterline çıkarıldığını kaydetti.  İngiltere’nin ekonomik büyümesinin geçmişe kıyasla daha düşük olmasına rağmen,  kemer sıkma döneminin nasıl sonlandırılacağına ilişkin soruya Glen, “Burada kilit  mesele Bütçe Sorumluluk Ofisi (OBR). Maliye Bakanı Philip Hammond bu tahminler üzerinde karar alıyor.” şeklinde cevap verdi.

İngiltere’de büyüme projeksiyonlarının hükümet ve hazineden bağımsız  olan Bütçe Sorumluluk Ofisi tarafından yapıldığını hatırlatan Glen, şu an bu  tahminlerin esas alınmasına rağmen ileride kurumun tahminlerinin revize  edebileceğine dikkati çekti.

İngiltere Ekonomi Bakanı Glen, “OBR dikkate değer bir şekilde  borçlanma ihtiyacımızın azalacağını öngörüyor. Bu da bize bütçe üzerinde bu  kararları verebilecek önemli bir alan sağlıyor. Bu şekilde vergi dilimi tavanını  yükseltebiliyor, ülkenin sağlık sistemi için önemli kararlar alabiliyoruz.” diye  konuştu.

İngiltere’nin önümüzdeki yıllara ilişkin büyüme projeksiyonlarının  geçmişteki büyümesi kıyaslandığında daha düşük olduğunun altını çizen Glen, “OBR  tarafından açıklanan büyüme tahminleri geçmişe göre daha ılımlı olsa bile halen  pozitif. “ ifadesini kullandı. Bakan Glen ayrıca İngiltere’nin AB’den ayrılırken  olası bir anlaşmaya varılması durumunda buradan da “bir kar payının” gelmesinin  beklendiğini, bunun da ekonomiye olumu şekilde yansımasının beklendiğini  vurguladı.

SAĞLIK SİSTEMİNE 20,5 MİLYAR STERLİN YATIRIM PLANI

Hafta başında İngiliz parlamentosunda ülkenin AB’den ayrılmadan önceki  son bütçe düzenlemelerine ilişkin konuşan İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond,  "Kemer sıkma devri nihayet sona eriyor." ifadesini kullanmıştı.

Bağımsız Bütçe Sorumluluk Ofisi'nin İngiltere'nin büyüme performansına  ilişkin tahminlerini de paylaşan Hammond, İngiltere'nin 2019 yılı için büyüme tahmininin yüzde 1,3'ten, 1,6'ya yükseltildiğini vurgulamıştı.

OBR tahminlerine göre İngiliz ekonomisinin, 2020'de yüzde 1,4, 2021'de  yüzde 1,4, 2022'de yüzde 1,5 ve 2023'te ise yüzde 1,6 büyümesi bekleniyor. Bütçe  düzenlemelerinin en önemli kısımlarından biri olan ulusal sağlık sistemi (NHS)  ise gelecek beş yıl içinde NHS için 20,5 milyar sterlin daha yatırım yapılması planlanıyor. Bu, son yıllarda neredeyse çökmek üzere olan sağlık sistemi için can  simidi olma niteliği taşıyor. İktidardaki Muhafazakar Parti son dönemde en çok  sağlık ve güvenlik alanında (emniyet teşkilatı) yeteri kadar yatırım yapmamakla  eleştiriliyordu. Kemer gevşetilerek kamu yatırımlarının artırılacağı bir diğer  alan ise savunma ve altyapı kalemleri. Bütçede İngiltere’de otoyolların  iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için 30 milyar sterlin, silahlı kuvvetler (MoD)  için ise bu yıl bir milyar sterlin harcanması beklenmekte.

BORCUN AZALTILMASI HEDEFLENİYOR

İngiltere’nin son bütçe düzenlemelerinde ülkenin yıllık kamu  borçlanmasının 2019-2020 döneminde 31,8 milyar sterline, 2020-2021 aralığında  26,7 milyar sterline, 2021-2022 yıllarında da 23,8 milyar sterline gerilemesi  bekleniyor. 2022-2023 döneminde ise ülkenin yıllık kamu borçlanmasının 20,8  milyar sterline, 2023-2024 döneminde son 20 yılın en düşük seviyesi olan 19,8  milyar sterline düşmesi öngörülüyor.

İngiltere'nin kamu borcunun Gayri Safi Yurt içi Hasıla'ya oranının ise  bu yıl sonunda yüzde 83,7'ye, 2023-2024 döneminde ise yüzde 74,1 seviyesine  gerilmesi bekleniyor. İngiltere'nin AB'den ayrılık sürecinin bir anlaşmayla  tamamlanması halinde AB bütçesine verilen katkının ülke içerisinde ek kaynak  olarak kullanılabileceği düşünülüyor.

BÜTÇEYE TEPKİLER

Maliye Bakanı Hammond’ın bütçe planlamasını açıklamasının ardından  değerlendirmede bulunan ülkenin önde gelen düşünce kuruluşlarından Mali  Araştırmalar Enstitüsü (IFS), Hammond’ın planını “biraz kumar oynamak” olarak  tanımladı. Düşünce kuruluşu, Hammond’ın planlarının büyüme tahminlerinden yola  çıkarak oluşacak vergi geliri üzerinden yaptığını belirterek, ilerde ekonomik  göstergelerinin olumsuz bir şekilde değişebileceği uyarısında bulundu.

IFS böyle bir durumda Hammond’ın söz verilen kamu harcamaları  konusunda zor durumda kalabileceğinin altını çizdi.

Açıklamada, “Bütçe bir nevi kumar niteliğinde. OBR’nin bu sene büyüme  tahminine ilişkin attığı adım, gelecek pekala geri alınabilir. Eğer böyle bir  durum olursa Hammond kendisini köşeye sıkıştırmış olacaktır. Böyle bir durumun  gerçekleşmesi durumunda Hammond’ın vergileri artırması, büyük olasılıkla  borçlanması gerekecektir.” ifadelerine yer verildi.

İngiltere’deki bütçe düzenlemeleri ana muhalefetteki İşçi Partisi’ni  de karıştırdı. İşçi Partili Gölge Maliye Bakanı John McDonnell, iktidarın  yaklaşık 32 milyon vatandaşı etkileyecek vergiindirimlerini destekler görünmesi  kendi partisinde eleştirilere neden oldu.

İngiltere’nin bütçe planlamasına göre vergi ödenmeye başlanacak yıllık  kazanç sınırı 11 bin 850’den, 12 bin 500’e çıkarıldı. Aynı zamanda üst gelir  vergisi grubunda olanların yüzde 40 seviyesinde vergi ödemeye başladıkları limit  ise yıllık 46 bin 350’den 50 bine yükseltildi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.