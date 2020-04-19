İngiltere’de koronavirüs nedeniyle ölen Kıbrıslı Türk sayısı 72 oldu

Koronavirüs salgınından dolayı hayatını kaybeden İngiltere’deki Kıbrıslıların 200’ü aştığı bildirilirken bunların 72’sinin Kıbrıslı Türk olduğu belirtiliyor

Dünya’da her geçen gün artarak devam eden koronavirüs salgını özellikle İngiltere’deki soydaşlarımızı birer birer aramızdan almaya devam ediyor.

Dün itibariyle İngiltere’de yaşayan ve koronavirüs salgınından dolayı hayatını kaybeden Kıbrıslıların 200’ü aştığı bildirilirken bunların 72’sinin Kıbrıslı Türk olduğu belirtiliyor.

Bu konuda sosyal paylaşım hesabından bir açıklama yapan Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere başkanı Nafiya Horozoğlu, özellikle yaşlı Kıbrıslı nüfusun bu salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti.

Horozoğlu’nun paylaşımı şöyle:

İngiltere'de de, Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 888 artarak 15 bin 464 oldu. İngiltere’de ölüm verilerine yalnızca hastanede ölenler dahil ediliyor. Diğer bazı ülkelerin aksine evinde veya huzur evlerinde koronavirüsten ölenler bu verilerde yer almıyor.

Kıbrıslıların Londra nüfusun ancak %1’ni oluşturmalarına rağmen, Covid-19 vakalarının ise %6’sını oluşturmaktadırlar. Koronavirüs sebebiyle 200’den fazla Kıbrıslı hayatını kaybetti; 120 Kıbrıslı Rum, 72 Kıbrıslı Türk ve 1 Maronit.

İngiltere’de çok geç tedbirler alındı. Sürü bağışıklığı geliştirilsin diye 15 bin’den fazla ölenler oldu. İngiltere’de yaşayan Kıbrıslıların yaşlı oranı çok yüksek ve toplum üyelerimizde çeşitli sağlık sorunları da görünmektedir. Ölenlerin yaş grubuna baktığımız zaman çoğu 60 ve 95 arasında ve farklı sağlık sorunları vardı. Covid-19 sebebiyle vefat eden en genç toplum üyemiz 26 yaşında astım hastasıydı ve Kuzey Londra’da bakıcı olarak görev etmekteydi. Virüs yüzünden hayatını kaybeden diğer 3 toplum üyemiz ise 50 yaşın altındaydı. Ayrıca vefat eden vatandaşların bir kısmının ailevi bağları vardı. Baba - oğul, kardeş ve yeğen olan toplum üyelerimiz maalesef virüsten dolayı hayatını kaybetti.

Böylesi kritik bir dönemde tüm ikazlara riayet edelim, sabırlı olalım ve dikkati elden bırakmayalım. Virüsü yok edip güzel yarınları sevdiklerimizle birlikte hep beraber yaşayabilmek için mümkün olduğunca evde kalmayı ve sosyal mesafemizi korumayı sürdürelim. Koronavirüs salgınından Avrupa'da en fazla etkilenen ülkelerden biri İngiltere, virüsü lütfen ciddiye alın...

Covid-19 sebebiyle hayatını kaybeden Kıbrıslı Türklerin isimleri şöyle:

Ahmet Raşit, Elmaziye Kanlil, Yıldıray Faik, Mustafa Ahmet, Kamil Ahmet, Şengül Besim, Mehmet Abdurrahman, Güney Osman Tarzan, Doğan Konkurt(Ahmet), Safi Levent,, Mustafa Mehmet, Hasan Ali, Hüseyin Yusuf, Zülfiye Osman, Niyazi Numanoğlu, Mehmet Erdoğan, Rahme Ahmet Tayip, Arif Niyazi, Samime Bilginer, Çetin Çetinkaya, Serdar Balı, Tayfun Salih, Ahmet Kamil, Osman Mehmet, Özkan Hüseyin, Hatice Yusuf Veci, Salise Tolgay Demirağ, Türker Enver, Hilmi Miksi, Rıfat Hasan Rezvan, Hüseyin Kavaz, Sündüz Yusuf Ramadan, Ersin Mehmet Soyalan, Şakir Cemal, Enver Arif, Hanife Mehmet, Mustafa İbrahim, Ergün Osman, Emine Aziz, Yaşar Cevahir Usta, Ayşe Ali, Ibrahim Muharrem, Sare Tek, Salih Balı, Aynur Hussein, Özcan Aygın, Ferhat Hakkı, Hüseyin Ahmet, Ibrahim Mercan,Mustafa Enver, İsmet Ramadan, Burhan Mustafa, Sultan Şevket, Erbay Yılmaz, Erdal Yılmaz, Mustafa Şükrü,Ekrem Hasan, Salih Hasan, Mehmet Emirzade, Hüseyin Türkan, İsmail Özbarış, Ahmet Ömer, İbrahim Özgür, Hüseyin Türkan, Özgün Celal, Fikriye Emir Halil, Sonya Kaygan, Hasan Semal, Rahmi Bıyık, Ayten Yusuf, Hilmi Ibrahim, Layka Nemes Hüseyin ve Hüseyin İbrahim.

Koronavirüs sonucunda vefat eden vatandaşlarımıza allah'tan rahmet, yaslı ailelerine sabır dileriz. Tüm hastalarımıza da acil şifalar dileriz.