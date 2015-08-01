İngiltere'de düşen uçak Suudi Arabistan'ın

İngiltere'de bir otomobil pazarının üzerine düşen ve 4 kişinin ölümüne neden olan özel uçağın, Suudi Arabistan'a ait olduğu belirtildi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPAda yer alan Suudi Arabistan Sivil Havacılık Kurumu açıklamasında, Suudlu ilgili birimlerin, İngiliz hava kazaları araştırma biriminden Suudi Arabistan kayıtlı bir özel uçağın düştüğünü belirten bir tebligat aldığı bilgisi verildi. İlk belirlemelere göre uçak kazasında, pilot ile içinde bulunda 3 yolcunun yaşamını yitirdiği ifade edilen açıklamada, Suudi Arabistanın, kazanın araştırılması için İngiliz heyetle çalışmak üzere pilot İbrahim bin Selman el-Keşinin görevlendirildiği kaydedildi. İngilterenin güneyindeki Hampshire bölgesinde, Phenom 300 tipi uçağın otomobil pazarının yakınındaki Blackbushe Havaalanına inişi sırasında düştüğü, olayda 4 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.