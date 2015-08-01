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İngilterede düşen uçak Bin Ladin ailesini taşıyormuş!

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İtalyanın Milan kentinden dün havalanan Suudi Arabistana kayıtlı özel jet İngilterenin Hamshire bölgesindeki Blackbushe Havaalanına iniş yapmak isterken bir otomobil pazarına çakılmıştı. Kazada uçakta bulunan...

İngilterede düşen uçak Bin Ladin ailesini taşıyormuş!
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İtalyanın Milan kentinden dün havalanan Suudi Arabistana kayıtlı özel jet İngilterenin Hamshire bölgesindeki Blackbushe Havaalanına iniş yapmak isterken bir otomobil pazarına çakılmıştı.

Kazada uçakta bulunan dört kişi ölmüştü.

Haberin Videosu Uçak araba pazarına düştü: 4 ölüstartFlvPlayer_PostaV2(divFlvPlayer33784,33784,201508,33784-340809.jpg,1, 0,Uçak araba pazarına düştü: 4 ölü);

Özel jetin içinde bulunanlar arasında 2011de ABD operasyonuyla öldürülen eski El Kaide lideri Usame Bin Ladinin üvey annesi ve kız kardeşi olduğu ortaya çıktı.

İngiliz The Telgraph gazetesinin haberine göre, Suudi Arabistanın İngiltere Büyükelçisi uçakta Ladin ailesi üyelerinin olduğunu kabul ett.

 

Havaalanı yakınındaki açık otomobil pazarının bulunduğu yere çakılan uçaktaki dört kişi hayatını kaybetti.

 

 

İlgili Haber Araba pazarına uçak düştü: 4 ölü

 

İngiltere polisi kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Aynur TATTERSALL / DHA

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