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İngiltere polisi trende sevişen çiftin peşinde

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40lı yaşlarda olduğu tahmin edilen çift, vagondaki diğer yolculara aldırmadan sevişirken, o anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Britanya Ulaşım Polisi, şık giyimli çiftin çevredekiler tarafından...

İngiltere polisi trende sevişen çiftin peşinde
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40lı yaşlarda olduğu tahmin edilen çift, vagondaki diğer yolculara aldırmadan sevişirken, o anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Britanya Ulaşım Polisi, şık giyimli çiftin çevredekiler tarafından yadırganan görüntülerini yayınladı.

Komiser Yardımcısı Alan King, çiftin Chelmsforda varana dek seviştiğini söyledi. King, olay anında vagonda bulunan birçok çocuğun aileleri tarafından uzaklaştırıldığını ifade etti.

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