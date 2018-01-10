İngiltere "mikro plastik" üretimini yasakladı

Birleşik Krallık mikro plastik içeren ürünlerin üretimini yasakladı. Mikro plastikler denizlerdeki kirlenmenin temel sorumlularından biri olarak gösteriliyordu.

İmalatçıların küçük plastik parçaları kozmetik ve yüz süngeri, diş macunu, duş jeli gibi kişisel bakım ürünlerine eklemelerine engel olacak olan karar, zararlı plastik ürünler konusunda "dünyanın en zorlayıcı yasalarından biri" olarak görülüyor.



Mikro plastikler, tuvalet ve banyo giderlerinden kanalizasyon sistemlerine ulaşarak, oradan okyanuslara ulaşıyor ve deniz yaşamını öldürerek ciddi zararlara neden oluyor.



Uzmanlara göre Birleşik Krallık'ın getirdiği bu yasak, her yıl milyarlarca plastik parçanın okyanuslara ulaşmasını durduracak.



"Mikro boncuk yasası" Independent gazetesinin de desteklediği, Avam Kamarası çevre komitesindeki milletvekillerinin, karton kupalar için "en az 25 peni ücret uygulanmasının zorunlu tutulması" tartışmasının ardından geldi.



Komite'nin karton kupalara ilişkin hazırladığı raporda, Birleşik Krallık’ta yılda yaklaşık 2.5 milyar tek kullanımlık kahve kupası tüketildiği ancak yeterli tesis bulunmadığı için atıldığı yazdı.



Kupalara koyulan ücretlerden elde edilen para Birleşik Krallık'ın geri dönüşüm altyapısını iyileştirmek ve insanların alışkanlıklarını değiştirmek için kullanılacak.



Komitesinin karton bardakta alınan tüm içeceklerden ücret talep edilmesini savunduğu Mary Creagh, bütün şirketlerin bu kararı uygulaması gerektiğini söyledi.



Kirlilik ve geri dönüştürülemez plastik konusundaki anlayışlarını sokaklarda ve denizlerde arttırdıklarını belirten Creagh, “Doğal yaşam üzerindeki etkisi ve halkı kendi rollerini nasıl oynayabilecekleri konusunda eğitmek önemli olacak” dedi.



Birleşik Krallık'ın plastik kirliliğini önleme konusundaki önlemleri "öncü uygulamalar" olarak nitelendiriliyor. Bu çerçevede, hükümetin uygulamaya koyduğu marketlerde “5 peni plastik torba ücreti” başarılı bulunuyor.



Independent’ın haberine göre, "mikro boncuklar yasağı da" Birleşik Krallık'ın plastikle mücadelede küresel ortama öncülük ettiğini ve dünyanın en zor yasalarından birini tamamladığını gösteriyor.



Bu kararın ardından artık diğer plastik atıklarla mücadele adımlarının atılacağını vurgulayan Çevre Bakanı Thérèse Coffey, "Dünyanın denizleri ve okyanusları, en değerli doğal varlıklarımızın bir bölümü ve değerli deniz yaşamımızı yıkan plastikle mücadele etmeye karar verdik. Çok sayıda doğal alternatif varken mikro boncuklar tamamen gereksiz ve bugünün kozmetik üreticilerinin artık bu zararlı plastikleri ürünlerinde kullanamayacakları için memnunum” dedi.