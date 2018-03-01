İngiltere kırmızı alarm verdi

Ada genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve don sebebiyle İngiltere ve Galler'de, hava koşullarının hayata tehlike oluşturduğu ve acilen harekete geçilmesi anlamına gelen kırmızı alarm verildi.



Meteoroloji Kurumundan yapılan açıklamada, hafta başından beri tüm adayı etkisi altına alan "Doğu Canavarı" adlı soğuk hava dalgasının bugün Atlantik Okyanusu'ndan gelen "Emma Fırtınası" ile birleştiği ve daha fazla kar ile kuvvetli rüzgarlara sebep olduğu bildirildi.



En fazla, İngiltere'nin merkez, güney ve batı bölgeleri ile Galler ve Kuzey İrlanda'da etkili olması beklenen olumsuz hava koşullarıyla ilgili uyarılar yapılıyor.



İngiliz polisi, karayollarının karla kaplanması ve yer yer yaşanan buzlanma sebebiyle zincirleme trafik kazaları gerçekleştiğini, çok sayıda aracın uzun saatler boyunca yollarda kaldığını duyurarak, koşullar iyileşene kadar acil servis görevlileri dışında kimsenin direksiyon başına geçmemesi gerektiğini belirtti.



LONDRA METROSU DA ETKİLENDİ



Tüm ada genelinde 20'den fazla demiryolu firması, rayların karla kaplanması veya sinyal kutularının donması sebebiyle seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Ulusal Demiryolundan yapılan açıklamada da İngiltere'nin güneydoğusu, İskoçya, Galler ve güneybatıya hizmet veren trenlerde aksamalar yaşandığı bildirildi.



Günde yaklaşık 5 milyon kişinin kullandığı Londra metrosunda da aksamalar gerçekleşti. Birçok metro hattının sinyal kutuları don nedeniyle devre dışı kaldı. Ülkenin en kalabalık metro ve tren istasyonlarından Paddington buzla kaplanınca kullanıma kapatıldı.



Havayolu ulaşımında ise başkent Londra başta olmak üzere birçok kentten uçuşlarda iptaller ve ertelemeler yaşanırken, pistleri açma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.



Meteoroloji uzmanları, soğuk hava dalgasının, yoğun kar yağışı ve kuvvetli rüzgarlarla bugün ve yarın ada genelinde etkili olacağını belirtiyor.



İskoçya için dün verilen kırmızı alarm ile diğer bölgelerde verilen sarı ve turuncu alarmlar geçerliliklerini koruyor.