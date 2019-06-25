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İngiltere, Kıbrıs’taki F-35B savaş uçaklarını ilk kez Irak ve Suriye’de denedi

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İngiltere, Kıbrıs’taki F-35B savaş uçaklarını ilk kez Irak ve Suriye’de denedi
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İngiltere, hava kuvvetleri filosuna yeni kattığı F-35B Lightning 2 uçaklarını ilk kez Suriye ve Irak'ta kullandığını açıkladı.

İngiliz Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kıbrıs'taki uçakların Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) militanlarına yönelik operasyonlar kapsamında 14'ten fazla keşif uçuşu yaptığı belirtildi.

Bomba yüklü olarak kaldırılan uçakların bombardımana katılmadığı kaydedildi.

Halihazırda filosunda 17 adet F-35B uçağı bulunan İngiltere, bu sayıyı 138'e çıkarmayı planlıyor.

Tanesi yaklaşık 127 milyon dolara mal olan süpersonik uçaklar, dikey olarak iniş yapabiliyor, radara yakalanmıyor.

Kıbrıs'ta Ağrotur'daki İngiliz üssünde altı adet F-35B Ligthning II bulunuyor.

Mayıs ayı sonundan beri bölgede eğitim uçuşları yapan uçakların şimdiye kadar toplam 225 saat uçuş gerçekleştirdiği belirtiliyor.

'TARİHİ BİR AN'

İngiltere Savunma Bakanı Penny Mordaunt, Ağrotur'daki açıklamasında F-35B'lerin ilk operasyonları için "Gerçekten tarihi bir an. Uçakların inanılmaz yetenekleri var ve bizi öncü konumuna getiriyor" dedi.

F-35'lerin sonbaharda 4 milyar dolarlık Queen Elizabeth uçak gemisinden kalkış eğitimine başlayacağı belirtiliyor.

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