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İngiltere kara teslim oldu

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İngiltere kara teslim oldu
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Birleşik Krallık'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle ülke genelinde yüzlerce okul tatil edilirken, yollarda mahsur kalan sürücüler geceyi okul ve barlarda geçirdi.

Ülkeyi etkisi altına alan soğuk hava nedeniyle İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'nın bazı bölgelerinde kar yağışı ve buzlanmaya karşı sarı alarm verildi. 


İskoçya'nın bazı bölgelerinde hava sıcaklığı eksi 15,4 olarak ölçülürken, bunun Birleşik Krallık'ta 2012'den beri kaydedilen en düşük sıcaklık olduğu belirtildi. 
Soğuk havanın eğitimi de aksattığı ülkede, Galler'de en az 500, İngiltere'nin güney kesimlerinde ise en az 750 okul tatil edildi. 
Kar temizleme çalışmaları nedeniyle Bristol Havaalanında uçuşlar askıya alınırken, British Airways, Londra'daki Heathrow Havaalanına olan onlarca uçuşu iptal etti. 
İngiltere'nin güneybatısındaki Cornwall'da yolda kalan sürücüler geceyi, okul ve barlarda geçirdi. 
Soğuk havanın etkisini sürdürmesi beklenirken, yetkililer özellikle yollarda buzlanmaya karşı uyarıda bulundu.

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