İngiltere'den yeni corona kararları

Corona virüsü salgınından en çok etkilenen Avrupa ülkelerinden biri olan Birleşik Krallık'ta yeni Covid-19 kuralları açıklandı... İngiltere Başbakanı Boris Johnson yeni kuralları açıklarken, "Ne kadar az insanla sosyalleşirseniz o kadar iyi olur" dedi

Geçen aylarda corona virüsü yüzünden hastaneye kaldırılan ve yoğun bakım süreci sonrasında sağlığına kavuşan İngiltere Başbakanı Boris Johnson açıklamalarda bulundu.

Corona virüsü kurallarının gevşetilmesine karar verdiklerini ve bu konuda bir rehber hazırladıklarını dile getiren Johnson, “Bugün riski azaltmak için bir rehber hazırladık. Tek bir gerçeklik var o da ne kadar az sosyal temasta bulunursanız o kadar çok güvende olursunuz. Bütün yasak ve kısıtlamaları bir anda kaldıramazdık. Halkın sağduyusuna güveniyoruz. Ne kadar çok normale dönersek o kadar çok dikkatli olmamız gerek. 4 Temmuz’dan itibaren iki aile kapalı ortamda ya da açık ortamda bir araya gelebilir” dedi.

Daha önce uygulanan 2 metrelik sosyal mesafe kuralının “1 metre ve üzeri” olarak değiştirildiğini söyleyen Johnson, “Çok sayıda ailenin ve kalabalıkların kapalı alanda bir araya gelmesini tavsiye etmiyoruz. Hizmet sektöründe kapalı alanda bulunan masa sayısı azaltılacak ve alışveriş yapan herkesin iletişim bilgileri saklı tutulacak” ifadesini kullandı.

Kuaför ve manikür-pedikürcülerin tekrar açılacağını dile getiren Johnson, “4 Temmuz’dan itibaren insanlar otellerde ve pansiyonlarda kalabilecek, kamp yapabilecek. Parklar, müzeler, kütüphaneler ve galerilerle birlikte sinemalar da açılacak. Kapalı spor salonları, yüzme salonları ve SPA merkezleri kapalı kalacak. Düğünler maksimum 30 davetli ile gerçekleştirilecek” dedi.

Okulların eylül ayında tekrar açılacağını dile getiren Johnson, gerekli olması durumunda ulusal seviyede yasakların tekrar uygulanabileceğini hatırlattı.