İngiltere'den tepki çeken karantina kararı

İngiltere'de normalleşme sürecin kapsamında ülkeye dışarıdan gelecek turistlere ya da tatilden dönenlere uygulanacak 14 günlük karantina kuralı büyük tepki çekti. Havayolu şirketleri ve siyasetçiler aralarında Türkiye, Yunanistan ve Almanya'nın da olduğu ülkelere bu uygulamanın kalkmasını talep etti

Corona virüsü salgınına zamanında müdahale edemediği için sık sık eleştirilerin odağında olan İngiltere hükümeti yeni bir tartışmanın ortasında kaldı. Ülkeye girişlerde 14 günlük karantina uygulaması kararı başta havayolu şirketleri olmak üzere birçok siyasi figürü ayağa kaldırdı.

Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte ülkeye giriş yapan yabancı turist ve İngiliz vatandaşlarına 14 günlük karantina uygulanmasından bazı ülkelerin muaf tutulmasını talep eden havayolu şirketleri 45 ülkenin olduğu bir liste üzerinde anlaştı.

British Airways, Easyjet ve Virgin Atlantic’in yer aldığı oluşum 45 ülkenin yer aldığı bir listeyi yetkililere verdi.

“KARAYİPLER DE VAR”

Bakanlara ve siyasetçilere gönderilen listede Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz, Yunanistan ve Türkiye gibi ülkeler yer aldı. 14 günlük karantina uygulamasının turizme ve havayolu taşımacılığına büyük bir darbe vuracağı belirtilirken Bahamalar, Barbados ve Bermuda gibi bölgeler de listede yer aldı.

İngiliz Daily Mail, 45 ülkenin yer aldığı listeyi okurlarına hazırladığı grafik ile duyurdu. “Havayolu şirketlerinin istediği ülkeler” başlıklı listede, Antigua Avusturya, Bahamalar, Bermuda, Bulgaristan, Kanada, Cape Verde, Hırvatistan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Çekya, Danimarka, Dominik Cumhuriyeti, Mısır, Estonya, Honh Kong, Macaristan, İsrail, İtalya, Jamaika, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Meksika, Karadağ, Romanya, Suudi Arabistan, Slovakya, İspanya, St. Lucia, İsveç, İsviçre, Tunus, Türkiye, ABD, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Fas, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz yer alıyor.

Konuyla ilgili İngiliz yerel basınına konuşan üst düzey bir Muhafazakar vekil, “Bu 14 günlük karantina uygulaması kabineden çok büyük bir destek almadı” açıklamasını yaptı. Yetkililer, popüler ya da ekonomik açıdan önemi olan bölgelere karantina uygulaması olmadan seyahat edilebilmesinin yolunun arandığını da duyurdu.

İngiltere’nin çok okunan tabloid gazetelerinden Daily Mail’e konuşan kaynaklar havacılık şirketleri patronları ve yetkililerinin yarın hükümet yetkilileriyle bir araya geleceğini aktardı.