İngiltere'den Amerika'ya destek

İngiliz televizyonu BBC, İngiltere Başbakanı May'in, Suriye'de askeri müdahaleye parlemantodan onay almaksızın hazır olduğunu duyurdu

BBC'ye konuşan kaynaklar, İngiltere Başbakanı Theresa May'in, parlamentodan onay almaksızın Suriye'de askeri müdahaleye katılım kararı almak için hazır göründüğünü söyledi.



Bu kaynakların aktardığına göre May, Suriye'de bir askeri müdahale ihtiyacını "acil" görüyor. May'in Duma bölgesinde, kimyasal saldırı olduğu iddia edilen saldırının bir daha tekrarlanmasını önleme amacında olduğunu belirtiyor.



May, erken saatlerde yaptığı açıklamada, "kimyasal silah kullanımının cevapsız bırakılmaması gereken insani bir felaket olduğunu" söylemişti.

İngiltere'de hükümetin herhangi bir askeri eylem için parlamento onayı almasını gerektiren anayasal bir zorunluluk yok. Ancak İngiliz parlamentosu 2013'te yine kimyasal saldırı iddiaları patlak verdiğinde Suriye'ye olası saldırıyı reddetmişti.



Öte yandan anamuhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn, Suriye'ye olası saldırıya karşı çıkarken hükümetin bu yöndeki bir karar için parlamentoda oylamaya gidilmesini talep ediyor.