İngiltere'deki Kıbrıslı Türklerin yıllık İngiliz ekonomisine katkısı 5 Milyar Sterlin

İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Muhammet Yaşarata, her yıl İngiltere ekonomisine 5 milyar sterlin katkısı olan İngiltere’deki Kıbrıslı Türk işletmelerinin başarı rakamının, KKTC’nin yıllık Gayrisafi Milli Hasılası’ndan yüksek olduğunu ifade etti

İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası, düzenlediği etkinlikte İngiliz Bakan ile İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türk iş insanlarını buluşturdu

İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası (Cyprus Turkish Chamber of Commerce UK) İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türk iş insanlarını geçen haftaki bir etkinlikte bir araya getirerek “networking” organizasyonu gerçekleştirdi.

Odadan yapılan açıklamaya göre House of Parliament’te gerçekleşen etkinlikte Kıbrıslı Türk iş insanları İngiliz Hükümetinde Toplumdan ve Konutlardan Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yapan James Brokenshire (Secretary of State for Local Government, Communities and Housing) ile bir araya geldi.

Etkinliğe Birleşik Krallık Yerel Yönetim, Topluluk ve Konutlandırmadan Sorumlu Devlet Bakanı ve Parlamenter James Brokenshire’ın yanı sıra, Britanya Türk Ticaret Odası ve Sanayi Odası Başkanı, Emma Edhem ve 2020 Londra Belediye Başkanı seçimlerinin Muhafazakar Parti adayı, Shaun Bailey de katıldı. Paneli Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkan Yardımcısı ve Bexley Belediye Meclis Üyesi Ahmet Dourmoush yönetti.



Etkinlikte, İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Dr. Muhammet Yaşarata’nın açılış konuşmasının ardından Yerel Yönetimlerden, Toplumdan ve Konutlardan Sorumlu Devlet Bakanı James Brokenshire “Brexit ve Business” konusunda bir konuşma yaptı.

Bakanın ardından ise Muhafazakar Parti’nin 2020’de yapılacak belediye seçimlerinde Londra Belediye Başkanı Adayı olarak adı açıklanan Shaun Bailey bir konuşma gerçekleştirerek katılımcılara görüşlerini aktardı.

DOURMUSH

İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkan Yardımcısı ve Bexley Belediye Meclis üyesi Ahmet Dourmoush, Brexit’in aileleri, partileri ve hatta ülkeyi böldüğünü vurguladı.

Brexitin nasıl bir hal alacağının Muhafazakar Parti’nin liderini seçmesiyle ivme kazanacağını belirten Dourmoush, sonucun İngiltere ve tüm halk için hayırlı olmasını diledi.

YAŞARATA: “HER YIL İNGİLTERE EKONOMİSİNE 5 MİLYAR STERLİN KATKIMIZ VAR”

İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Muhammet Yaşarata, İngiltere’de yıllık 5 milyar sterlin toplam ciro yapan Kıbrıslı Türk iş insanlarını temsil ettiklerini ifade ederek, her yıl İngiltere ekonomisine 5 milyar sterlin katkısı olan İngiltere’deki Kıbrıslı Türk işletmelerinin başarı rakamının, KKTC’nin yıllık Gayrisafi Milli Hasılası’ndan yüksek olduğunu aktardı.

YAKLAŞIK 300 BİN KIBRISLI TÜRK VAR

İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türklerin, aynı zamanda sayı olarak da adadaki Kıbrıslı Türklerin üzerinde olduğunu kaydeden Yaşarata, yaklaşık 300 bin olan bu nüfusun İngiltere ekonomisindeki ortalama mal varlığının ise 50 milyar sterline eriştiğini anlattı.

Yaşarata, İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türklerin, İngiltere’de iş alanlarında uzun yıllardan beridir büyük başarılar elde ettiğini kaydederek, bu büyük başarıların daha da ileri aşamalara taşınabilmesi, her sahada büyümeye devam edebilmesi ve İngiltere ekonomisi için ne kadar önemli olduğunu gösterebilmesi için Kıbrıs Türk halkının bir araya gelmesinin ve dayanışma içinde çalışmasının çok önem kazandığı bir dönemde olunduğunu belirtti.



Yaşarata, sorunların üstesinden gelebilmek ve kendilerini yenileyebilmek için birlikte ve azimle çalışmaları gerektiğine vurgu yaparak özellikle Brexit’in sunduğu belirsizlik ve tehlikeye karşı dik durabilmek için iş alanlarında birliğin ve desteğin öneminin büyük olduğunu söyledi.

“ANLAŞMASIZ BREXIT’E KARŞIYIZ”

Yaşarata, “Ekonomiyi daha da güçlendirebilmemiz için yeni iş alanlarında girişimcilik yapmalıyız. Yatırım ve finansal risk gerektiren bu girişimlerde, işletmecilerimize başarabilmeleri için fırsat tanımamız gerekmektedir. Hiç şüphesiz, hepimizin beklentisi Brexit konusunda ümit ettiğimiz bir anlaşmaya ulaşılmasıdır. Anlaşmasız bir Brexit’e karşıyız” diye konuştu.



“Artık Brexit konusunda bir anlaşmaya varılması gerekmektedir” diye konuşan Yaşarata, Brexit ile ilgili bir sonuç alınamamasının, iş alanında bir sonuç olmadan çalışmak anlamına geldiğini kaydederek, bu belirsizliğin işletmecilerin büyümesi ve gelişmesini engellendiğini söyledi.

Yaşarata, Brexit konusunda İngiltere ile AB arasında bir anlaşmanın olmamasının ciddi sorunların göstergesi olduğunu ifade ederek bunun, İngiltere’nin hak etmediği bir gelecek olacağını söyledi.

Yaşarata, “Biz, İngiltere’nin geleceğinin böyle olmasını kabullenemeyiz. Britanya Ticaret Odası’nın da dediği gibi “anlaşmanın olmadığı bir Brexit’e hazır değiliz. Anlaşmasız Brexit, hiçbirimizin beklediği ya da arzuladığı bir sonuç değildir. Bir anlaşmanın olması sadece işletmelerimiz için değil aynı zamanda çocuklarımızın geleceği açısından da çok önemlidir” dedi.

ADİL ÇÖZÜMLER

“Burada yaşayan Kıbrıslı Türklerin evi İngiltere’dir. Ve İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türkler olarak en büyük arzumuz, Kıbrıs sorununa ilişkin konulara adil çözümlerle yaklaşılmasıdır” ifadelerini kullanan Yaşarata, Brexit sorunu halen tartışılmaya devam edilirken, Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan Kıbrıslı Türklerin insan haklarının hâlâ ihlal edilmesini anlamanın mümkün olmadığını belirtti.

Kıbrıslı Türklere uygulanan izolasyonun adadaki her iki taraf arasındaki güveni derinden etkilediğini kaydeden Yaşarata, “Halen 50 yıllık ambargolar altında yaşayan Kıbrıslı Türkler maalesef ulaşım, iletişim ve hatta uluslararası spor yapma konularında engellenmeye devam etmektedir. 1960 anlaşmalarına binaen, anavatanlar Türkiye ve Yunanistan arasında güçlü bir iletişimin olmasının, adanın her iki tarafında da barış, denge ve güven verici sonuçlar doğuracağı şüphesizdir. Ve bizim için en önemli olan, garanti sisteminin devam etmesi ve Birleşik Krallığın da sistemin içinde kalmasıdır” ifadelerini kullandı.



İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türk iş insanları olarak Kıbrıs’ta hem Kuzey’e hem de Güney Kıbrıs’a yatırım yapmak istediklerini belirten Yaşarata, Kıbrıs’ta barış sürecinin her zaman taraftarı olduğunu, Kıbrıs sorununu çözüme taşımak ve parlak bir geleceğe adım atabilmek için durmaksızın çalışmak gerektiğini anlattı.

Yaşarata, Kıbrıs’ta Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmeleri endişe ile izlediklerini vurguladı.

Yaşarata şöyle konuştu:

“Kıbrıs’ta biz tarafların karşılıklı kabul edebileceği eşitlik temelinde adil bir çözümden yanayız. Kıbrıs Türkü, Kıbrıs sorununun devam etmesinden dolayı bedel ödemeye devam ediyor. En temel insan hakları meselelerinde bile ambargoyla karşı karşıya kalıyor. İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türklerin doğup büyüdükleri, köklerinin olduğu Kuzey Kıbrıs’a doğrudan uçuşlarla gitme hakkı olması gerektiğini düşünüyoruz. Bunun için oda olarak bir girişim başlattık; bu konuda Muhafazakar Parti içinden bize destek olan Ian Duncan Smith’e tekrar teşekkür etmek istiyorum. Bu konuda dilerim Brexit sonrasında gelişmeler yaşanır ve Kuzey Kıbrıs’a doğrudan uçuşlar başlamış olur.”



BROKENSHIRE

Toplumdan ve Konutlardan Sorumlu Devlet Bakanı James Brokenshire ise konuşmasında Brexit sürecindeki belirsizliğin ortadan kalkması için var güçleriyle çalıştıklarını anlattı. İş dünyasının ekonomide belirsizliği sevmediğini bildiklerini ifade eden Bakan Brokenshire, iş dünyasına ümitsizliğe kapılmamaları ve kendilerine güvenmeleri konusunda çağrıda bulundu.

Brokenshire, Brexit’in gerçekleşmesi halinde hükümet olarak farklı alanlarda yaratacakları iş alanları ve işbirlikleriyle ülke ekonomisinin önünü açacaklarını söyledi.



BAILEY

Muhafazakar Parti’nin 2020’de yapılacak belediye seçimlerinde Londra Belediye Başkanı adayı Shaun Bailey ise konuşmasında Londra’nın çok kültürlü yapısının önemine işaret ederek Brexit olsun olmasın, Londra’nın büyüyeceğini anlattı.