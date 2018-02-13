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İngiltere'de "sahte kürk" skandalı

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İngiltere’de bazı zincir kıyafet mağazalarında “yüzde yüz sahte” olduğu belirtilerek satılan kürklerin, rakun, tavşan ya da vizon tüylerinden elde edildiği ortaya çıktı. Skandal olay hayvanseverleri ayağa kaldırdı.

İngiltere'de "sahte kürk" skandalı
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İngiliz BBC televizyonunda yayınlanan “Inside Out” isimli programda, İngiltere'nin başkenti Londra’da sahte olarak pazarlanıp satılan kürklerle ilgili şaşırtıcı gerçekler ortaya çıktı. Buna göre İngiltere’nin popüler çarşılarında ve bazı kıyafet zincir mağazalarında “yüzde yüz sahte” olarak etiketlenip satılan kürkler gerçek hayvan tüylerinden elde edildi.

Microtex Laboratuvarları tarafından yapılan çalışma kapsamında, Londra’daki 17 farklı mağazında satılan “%100 sahte” etiketli kaban, palto, eldiven, şapka gibi giysilerde kullanılan kürklerin rakun, vizon ya da tavşan türlerinden elde eldiği ortaya çıktı.

 

Hayvan hakları için çalışmalar yapan UluslararasıHumane Society Kuruluşu’nun İngiltere Temsilciliği’nden Claire Bass, konuyla ilgili olarak, “Londra piyasasında satılan kürklerin bu şekilde etiketlenmiş olması ürkütücü. Biliyoruz ki bu sadece Londra’da meydana gelmiyor. Bu buzdağının sadece görünen yüzü” ifadelerini kullandı.

Haberin ortaya çıkmasının ardından, Çevresel Gıda ve Köy İşleri Komitesi’nin İngiltere'nin uluslararası kürk ticaretindeki rolünü araştırmaya başladığı bildirildi.

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