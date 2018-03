İngiltere'de panik

İngiltere’yi vuran Emma Kasırgası’nın ardından vatandaşlar, temel ihtiyaçlarını karşılanması konusunda zorluk yaşamaya başladı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle ürün tedariği sağlamayan dükkanların rafları neredeyse tamamen boşaldı. Uzmanlar, ağır kış koşullarının İngiliz ekonomisine verdiği zararın milyarlarca sterlini bulabileceğini ifade etti.

İngiltere’de son on yılın çetin kışı yaşanıyor. “Doğudan gelen Canavar” (Beast from the East) ve “Emma Kasırgası”nın ardından tüm ülke beyaza büründü.

Kimi şehirlerde kar kalınlığı bir metreyi aşarken, sürekli yağan kar ve meydana gelen fırtınanın ulaşımı büyük ölçüde aksattığı belirtildi.

Stok yetersizliğinden ekmek, sebze, meyve, süt gibi temel gıda ihtiyaçlarını karşılayamayan vatandaşların sayısının artması ülke genelinde paniğe neden oldu.

Fırtına nedeni dolayısıyla ülkede patlayan su boruları ayrıca vatandaşların susuz kalmasına neden oldu. Crowborough Belediyesi, insanların mağduriyetini gidermek için kamyonlarla içme suyu dağıttı.

Ülke genelinde yaklaşık yirmi bin hanenin yiyecek stoğu yetersizliğinden etkilendiği açıklandı. Diğer taraftan ailelerden içme sularını mümkün olduğunca dikkatli şekilde tüketmeleri istendi.

Cornwall şehrinde ise sel meydana geldi.

Uzmanlar olumsuz hava koşullarının İngiliz ekonomosine maliyetinin milyarca sterlin olabileceğini ifade ederken, İngiliz Meteoroloji Ajansı, hava sıcaklığının gelecek pazartesi günü 11 dereceye kadar yükseleceğini açıkladı.