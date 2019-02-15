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İngiltere'de öğrencilerden iklim değişikliği protestosu

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İngiltere'de binlerce öğrenci iklim değişikliği sorununa dikkat çekmek amacıyla ders bıraktı.

İngiltere'de öğrencilerden iklim değişikliği protestosu
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  İngiltere'de iklim değişikliği sorununa dikkat çekmek için 30 kentte ilköğretim öğrencileri derslere girmedi.

İngiltere'de iklim değişikliğine dikkat çekmek için öğrencilerin yaptığı eylemler bugün öğleden sonra başladı.

Öğrenciler, öğretlenleriyle birlikte eylemlere katıldı.

Kimi okullarda müdürler sendikalarının çağrısına uyarak öğrencilere izin vermezken, bazı okul yönetimleri daha esnek tutum aldı.

Okul Müdürleri Sendikası NAHT'tan yapılan açıklamada, "Öğrenciler sadece istisnai durumlarda okul dışına çıkmalı. NAHT gençlerin kendilerini ifade etme hakkını desteklemekle birlikte öğrenciler öncelikle okul vakti okulda olmalı" demişti.

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