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İngiltere'de Muhafazakar Parti'nin genel başkanlığı için ilk oylama yapıldı

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İngiltere'de Muhafazakar Parti'nin genel başkanlığı için ilk oylama yapıldı
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İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti'nin genel başkanlığı için bugün partinin meclis grubunda yapılan ilk oylamada, eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson 114 oyla ve açık farkla ilk sırada yer aldı. Salı günü yapılacak oylamada yedi aday yarışacak.
313 milletvekilinin oy kullandığı ilk turda genel başkan adayları ve aldıkları oylar şöyle:
Eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson 114, Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt 43, Çevre Bakanı Michael Gove 37, Eski Brexit Bakanı Dominic Raab 27, İçişleri Bakanı Sajid Javid 23, Sağlık Bakanı Matt Hancock 20, Rory Stewart 19, Muhafazakar Parti'nin eski Avam Kamarası Grubu Başkanı Andrea Leadsom 11, Mark Harper 10, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Esther McVey 9.”
Bu sonuçla 10 adaydan ilk turda 17 oy alamayan Andrea Leadsom, Mark Harper ve Esther McVey elenmiş oldu.
İngiltere Başbakanı Theresa May, halefi seçilene dek başbakanlığı sürdürecek.
Milletvekilleri; salı, çarşamba ve cuma günkü oylamalarla aday sayısını ikiye indirecek.

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