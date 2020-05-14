İngiltere'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Kıbrıslıların sayısı arttı

Tüm dünyayı sarsan koronavirüs salgını İngiltere'de yaşayan Kıbrıslılları da sarsmaya devam ediyor. İngiltere'de yaşayan ve koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumların sayısının 305'e ulaştığı bildirildi. Bu arada İngiltere'de yaşayan ve koronavirüsnedeniyle hayatını kaybeden Kıbrıslı Türklerin sayısının ise 100'e ulaştığı da kaydedildi.

Bu konuyla ilgili sosyal paylaşım hesabından açıklamada bulunan İngiltere Kıbrıslı Türk Gençlik Birliği Başkanı Nafiya Horozoğlu bu hafta koronavirüs nedeniyle hayatınıu kaybedenlerin sayısında İngiltere genelinde olduğu gibi Kıbrıslı kişilerin sayısında azalma olduğunu belirtti.

Nafiya Horozoğlu'nun paylaşımı şöyle:

İngiltere’de yaşayan Kıbrıslıların ölümlerinde ciddi düşüş yaşanıyor - bu hafta 3 kişi Covid-19 sebebiyle vefat etti.

Son bir haftada 3 Kıbrıslı virüsten dolayı hayatını kaybetti, geçtiğimiz hafta ise toplam 15 Kıbrıslı vefat etmişti (2 Kıbrıslı Türk ve 13 Kıbrıslı Rum).

10 Mayıs’ta, Londra’da ikamet eden 90 yaşındaki Kıbrıslı Türk toplum üyemiz koronavirüse yenik düşmüştü. Son bir haftada ise, Londra dışında iki Kıbrıslı Rum vefat etti.

İngiltere’de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Kıbrıslıların toplam sayısı 305'e ulaştı. Bu sayı kesin olarak bilinen, bu sayının dışında haberdar olmadığımız vakalarda olabilir. Kıbrıslı Rumların sayısı 180, Kıbrıslı Türklerin sayısı ise şu an 92, ve 1 Kıbrıslı Maronit hayatını kaybetti. Ayrıca Londra dışında vefat edenlerin sayısı 32, bunların 7'si Kıbrıslı Türk.

Londra'da toplam 273 Kıbrıslının ölümü kaydedildi.

Kıbrıslılar, başkent Londra’da Covid-19 ile ilgili ölümlerin neredeyse yüzde 4,6'sını oluşturuyor. Dört hafta önce bu vakaların yüzde 7’sini oluşturuyorduk, son haftalarda yüzde 2,4 bir düşüş yaşandı; doğru yöne doğru ilerliyoruz ama daha gidilecek çok yol var.

Gevşeme yok! Tedbirlere duyarlı bir şekilde uymaya devam edelim. Herkes kendinden sorumlu, sosyal mesafeye dikkat etmeniz, zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamayı sürdürmeniz, bulaş riski olabilecek ortamlardan uzak durmanız ve maske takmadan dışarı çıkmamanız çok önemli. Rehavete sakın kapılmayın, İngiltere genelinde vaka ve ölüm sayısı hala yüksek...