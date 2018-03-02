İngiltere'de hayat felç oldu

İngiltere'de "Emma Fırtınası" günlük hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken iş başı yapamayan veya hastaneden ayrılamayan sağlık görevlilerinin nakli için ordu göreve çağrıldı.

Yoğun kar yağışı ve don sebebiyle binlerce okulda eğitime ara verilen ülkede hava, kara ve demiryolu ulaşımındaki aksamalar devam ediyor.

İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da askerler, yaklaşık 200 yoğun bakım ünitesi çalışanının hastaneye gidememesi veya işten ayrılamaması sebebiyle bu kişilerin ev ve iş yerlerine nakillerini sağladı.

Ayrıca İskoçya genelinde yaklaşık 15 mahkeme, hava koşulları sebebiyle bugün görülecek duruşmaları haftaya erteledi.

İngiliz polisinden yapılan açıklamada, özellikle buzlanmanın karayollarında çok sayıda kazaya sebep olduğu veya sürücülerin yollarda kaldığını anımsatılarak, koşullar iyileşene kadar acil servis görevlileri dışında kimsenin direksiyon başına geçmemesi gerektiği yinelendi.

Dün akşam saatlerinde arıza yapan birkaç trendeki yüzlerce yolcu, bu sabaha kadar tahliye edilmeyi bekledi.

Ada genelinde 20'den fazla demiryolu firmasının seferlerinde aksamalar devam ediyor.

Ulusal Demiryolundan yapılan açıklamada yola çıkılmadan önce firmalarla iletişime geçilerek seferlere ilişkin bilgi alınması tavsiye edildi.

Başkent Londra'dan havalimanlarına ulaşım sağlayan trenlerde yaşanan aksamalar da devam ediyor.

Günde yaklaşık 5 milyon kişinin kullandığı Londra metrosundaki bazı hatların sinyal kutuları don nedeniyle devre dışı kaldı.

Bazı işverenler, personeline evden çalışma olanağı tanıdı.